A- A+

FAMOSOS Lucas Jagger tem momento de ciúmes após Luciana Gimenez fazer declaração para o filho Lorenzo 'A virada com o meu verdadeiro amor', postou a apresentadora que passou o réveillon com o caçula

A apresentadora Luciana Gimenez passou o réveillon ao lado do filho caçula, Lorenzo Gabriel, de 13 anos e fez questão de compartilhar registros em suas redes sociais.

"A virada com o meu verdadeiro amor!", postou a apresentadora de 55 anos no Instagram. A publicação despertou ciúmes do filho mais velho de Luciana, Lucas Jagger, de 25 anos.





O jovem tratou de responder a publicação com um emoji de choro. Ele também postou um emoji de coração para mostrar que o "drama" não era para tanto. Ainda assim, a mãe coruja tratou de controlar a situação ao responder: "meu amor, sempre falta você".

Luciana passou o Natal com Lucas e Lorenzo, mas a virada de ano novo foi apenas com o mais novo, uma vez que o primogênito vive em Nova York, nos Estados Unidos. Lucas foi fruto de um breve envolvimento com o cantor britânico Mick Jagger, enquanto que Lorenzo é filho do casamento com o empresário Marcelo de Carvalho.

Veja também

PRISÃO Ex-participante de ''Masterchef'' é preso por suspeita de estuprar menina de 12 anos