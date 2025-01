A- A+

FAMOSOS Após Gracyanne, Belo fez fila andar: veja quem são as modelos com quem cantor foi visto em dezembro Cantor foi acompanhado de empresária em seu navio temático e passou réveillon com personal

Após terminar em abril do ano passado o relacionamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa, com quem passou o Natal, a vida amorosa de Belo teve um dezembro agitado. Primeiro o cantor foi visto com Rayane Figliuzzi em sua turnê em seu navio temático.

Dona de uma marca de biquínis, Ray Figliuzzi, como é conhecida, foi apontada como sua namorada, e, estaria inclusive sendo chamada de "primeira-dama" por amigos mais próximos dos dois.





A influencer e modelo Rayane Figliuzzi — Foto: Reprodução/Instagram

No entanto, um outro nome foi apontado recentemente como o novo affair do pagodeiro. Segundo o programa "Fofocalizando", do SBT, Belo passou o réveillon com a modelo e personal Patrícia Parada, de 27 anos.





Campeã de fisiculturismo, Patrícia ostenta um corpo definido em fotos publicadas no Instagram, onde coleciona mais de 1,4 milhão de seguidores. Empresária e dona de uma marca de roupas de praia, ela também compartilha conteúdos sobre viagens, treinos na academia e dicas de exercícios.

Belo se apresentou na segunda-feira (30), em uma festa de pré-réveillon em Japaratinga (AL), e Patrícia estava presente. Amigos de Belo confirmaram ao portal LeoDias que o músico está envolvido com a musa fitness.

Outra informação que circulou foi que o cantor teria dado um carro a Patrícia. Nesta quarta-feira (1), a modelo e personal usou suas redes sociais para negar o presente: "Vim aqui esclarecer uma coisa. Trabalho com Instagram há muito tempo, dou personal, e tudo que eu conquistei na minha vida foi com meu esforço, meu trabalho. Não vou dar continuidade para fofoca, vou começar meu ano... não dependo e nunca dependi de homem para nada", declarou ela, que tem 1,4 milhões de seguidores no Instagram."

Veja também

MEGA DA VIRADA Ex-BBB mostra bolão vencedor de quina na Mega da Virada e fala em "sina de bater na trave"