A- A+

Celebridades Ex-BBB é acordado por engano por policiais armados em operação contra máfia da metanfetamina em SP Segundo Gabriel Santana, ele não tinha nenhum envolvimento com a investigação e a polícia buscava um casal que morava no apartamento onde ele reside hoje

O ex-BBB Gabriel Santana, que participou da 23ª edição do programa, compartilhou nas redes sociais um relato inusitado de quanto foi acordado por policiais armados na porta de sua casa.

O ator foi alvo, por engano, da Operação Heisenberg, que teve como objetivo combater uma organização criminosa internacional especializada na produção e distribuição de metanfetamina em São Paulo.

“Gente, imagina você acordar e ser recebido com duas armas apontadas para sua cabeça?”, disse o ator em vídeo publicado nas redes sociais.

Após averiguação, foi constatado que o ex-BBB não tem qualquer relação com a operação. Na verdade, o casal procurado havia morado há alguns meses no mesmo apartamento que Gabriel reside atualmente.

“Abri a porta de lado e quando abro tem dois caras armados com pistolas. Me joguei para trás, bem dramático, como numa cena de filme e pedi calma. Eles tinham um mandado de busca e apreensão para entrar na minha casa, me mostraram e perguntaram se eu tinha passagem pela polícia, se tinha alguma coisa na minha casa”, disse Gabriel.

A ação, deflagrada nesta terça-feira pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), foi a segunda fase da Operação Heisenberg, nomeada em referência a Walter "Heisenberg" White, da série americana Breaking Bad.

Durante a primeira fase da operação, que aconteceu em julho deste ano, seis pessoas foram presas ao serem encontradas com cerca de 2 kg de metanfetamina, além de diversos utensílios e materiais usados na produção e manipulação da droga.

Já nesta sexta-feira, 60 pessoas foram alvos de mandados de prisão temporária, sendo a maioria de origem estrangeira.

De acordo com a Denarc, entre os investigados estão 32 chineses, quatro nigerianos, quatro mexicanos, dois portugueses e um colombiano, além de 17 brasileiros.

Segundo Gabriel, os agentes mostraram fotos de um casal de origem oriental e perguntaram se o ex-BBB os reconhecia.

Segundo a polícia, esse casal teria residido no mesmo imóvel anteriormente e era suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Gabriel Santana afirmou nunca ter visto as pessoas das fotos.

"Falei que estava sozinho, entraram, puxaram o meu nome e foram super de boa. Trocaram uma ideia comigo e pediram para eu reconhecer um casal de origem oriental que morou nesse apartamento. Eles eram um casal de traficantes e falei que eu nunca tinha visto na minha vida. Depois que eles viram que estava tudo certo, eles começaram a perguntar sobre a minha vida, minha profissão, o apartamento…", disse o ator, que finalizou o relato de forma bem humorada: “Sempre atenda a sua porta vestido”.

Confira o post do ex-BBB

Veja também

AGENDA CULTURAL O que fazer no fim de semana? Ano novo começa com frevo em Recife e em Olinda