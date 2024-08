Nanda Marques, protagonista em "Dr4gon", teve de conter a ansiedade até que a série fosse exibida

A- A+

Os tempos e movimentos que envolvem as produções e os lançamentos das plataformas de streaming mexem com a ansiedade de Nanda Marques.



Principalmente quando ela é a protagonista. Gravada ao longo de 2022 e recém-lançada pelo Globoplay, é com empolgação que Nanda fala sobre “Dr4gon”, onde vive a determinada Ana Paula.



“Minha vontade era gravar e já mostrar para todo mundo. Mas entendo que as empresas têm seus planos para cada produção. É gostoso quando vai chegando a data da estreia e a gente retoma o contato com o elenco e a equipe técnica e relembra os bastidores”, ressalta.



Parceria entre o Globoplay e a Casa de Cinema de Porto Alegre, a série “Dr4gon” aborda o crescente e rentável universo dos e-sports, competições de jogos eletrônicos em equipe.



“Fiquei surpresa com a repercussão desses eventos e como eles movimentam uma legião de fãs e muito dinheiro”, conta.



Competitiva

Criada e escrita por Tiago Rezende, que também divide a direção com Ana Luiza Azevedo, “Dr4gon” conta a história de uma família em plena crise financeira.



Estudante de Administração, Ana Paula vê uma possível saída para os perrengues quando descobre que seu irmão, Daniel, de Cauã Martins, é um prodígio dos jogos eletrônicos, cujo talento e estratégias já são conhecidas no mundo gamer sob o pseudônimo de Dr4gon.



“Minha personagem tem visão de negócios e é muito competitiva. Ela monta um time forte e vai para as competições disposta a conquistar os grandes prêmios. No meio do caminho, é claro, muitas confusões acontecem. Mas gosto muito da força com que ela vai encarando e resolvendo os problemas. Ela acaba sendo a base dessa família”, ressalta Nanda que, antes da série, tinha pouca experiência com videogames.



Locações

Com cenas ambientadas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, as gravações de “Dr4gon” fizeram Nanda se mudar para o Sul do país por três meses.



Antes da viagem, ela estudou com cuidado a prosódia gaúcha, mas o sotaque só foi realmente naturalizado durante as primeiras semanas na cidade.



“Viajar a trabalho deixa tudo mais intenso. Foram apenas três meses, mas parece que passei um ano no Sul, onde tive experiências maravilhosas e fiz amizades para a vida toda”, valoriza.



Durante o processo de “Dr4gon”, a atriz ficou encantada com o esquema mais artesanal da produção, com espaço para leituras, ensaios e muita troca entre elenco e direção.



“Por conta de o Thiago ter escrito a série, além de dirigir, eu ficava preocupada que ele tivesse uma Ana Paula muito idealizada na cabeça dele, mas ele foi superaberto a contribuições”, avalia.



Faculdade

Nanda chegou a cursar alguns semestres de Arquitetura por conta da inconstância da vida artística. Porém, depois de trabalhar como recepcionista de eventos e animadora de festa infantil, boas oportunidades no teatro e na tevê começaram a aparecer. A estreia no vídeo foi na série “A Fórmula”, de 2017. Porém, seu primeiro papel de destaque foi como a decidida Cecilia de “Um Lugar ao Sol”, trama exibida em 2022.



“Foi minha primeira novela e tive a sorte de interpretar a filha da personagem da Andrea Beltrão, um aprendizado diário”, valoriza.



No último mês de março, Nanda finalizou as gravações de “Beleza Fatal”, primeira novela do serviço de streaming Max, antiga HBO, onde vive a sonhadora Rebeca.



Esperada primeira novela do escritor Raphael Montes, ela agora vive um novo momento de ansiedade para a estreia do folhetim, prevista apenas para janeiro de 2025.



SERVIÇO

“Dr4gon”, Globoplay, 8 episódios disponibilizados semanalmente.

