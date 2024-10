A- A+

SHOW Nando Reis e sua "Estrela Misteriosa" aportam no Teatro Guararapes nesta quinta (24) O cantor e compositor paulistano traz a turnê do seu novo álbum, "Uma Estrela Misteriosa Revelará o Segredo"

Inconteste hitmaker da Música Popular Brasileira, Nando Reis demorou um longo tempo para nos apresentar um novo álbum, desde o seu último de inéditas, “Jardim-Pomar” (2016). Mas, em julho último, o ruivo quebrou esse jejum com “Uma Estrela Misteriosa Revelará o Segredo”, um superlativo álbum quádruplo, com 30 músicas, em 2 horas e 12 minutos de duração.

E é esse novo trabalho que Nando apresenta nesta quinta (24), a partir das 21h, no Teatro Guararapes. Um disco cheio de ímpeto e ousadia mercadológica e algumas particularidades, com canções que vão do rock ao R&B, passando pelo soul, samba, baladas românticas e potenciais novos hits.



“Uma Estrela Misteriosa”

Subvertendo a lógica do mercado fonográfico contemporâneo, em que domina o império do streaming, Nando Reis resolveu lançar um álbum triplo. “Uma Estrela Misteriosa” foi sendo liberado nas plataformas digitais aos poucos, em um processo de lançamento gradual.

O álbum completo, na verdade, puxou um novo disco, bônus, que se chama “Revelará o Segredo”. O material completo foi disponibilizado em um box com quatro vinis – pensado para quem, assim como Nando, tem paixão pelo disco físico.

Nando conta que só foi possível realizar esse trabalho por ser um artista independente desde 2012 e carregar uma experiência de mais de 40 anos no mercado musical. O cerne do seu trabalho, diz, está na composição, na criação musical, não importa em qual mídia isso será registrado, o importante é alcançar o público.

“Se você quer fazer [um disco dessa envergadura], corre atrás e faz! Foda-se o mercado ou o streaming. Para mim, já era fita K7, depois LP, depois virou CD, depois virou download. E eu sempre compus com o violão, papel e caneta, e não vejo nenhuma diferença, para mim, não mudou nada. As pessoas ouvem também no YouTube, têm mais possibilidades de ouvir (…) e eu continuo”, declara o artista.

“Uma Estrela Misteriosa Revelará o Segredo” tem produção de Barrett Martin, co-produção de Felipe Cambraia e mixagem de Jack Endino, e conta com a participação de importantes músicos internacionais: Peter Buck (R.E.M), Duff McKagan (Guns N' Roses), Krist Novoselic (Nirvana) e membros do Pearl Jam, como Mike McCready e Matt Cameron.

A turnê de “Uma Estrela Misteriosa” – que estreou em setembro, em Macapá (AP) – conta com uma banda formada pelos internacionais Peter Buck (guitarra) e Barrety Martin (bateria), além de Walter Villaça (guitarra), Alex Veley (teclado), Felipe Cambraia (baixo) e Sebastião Reis (violão).

Para todos

Nando Reis destaca que esta turnê traz uma preocupação e atenção especial para a questão da inclusão e acessibilidade, especialmente para o público PCD (Pessoas com Deficiência) – o músico tem dois irmãos incluídos nesta condição.

“Eu tô trabalhando junto com Vanessa Bruna, que é uma carioca que ficou cega há 10 anos e tem um trabalho chamado “Incluir pela Arte”, e nós estamos nos shows com uma ênfase enorme na questão da acessibilidade”, conta.

“Eu reforço a todos, quem quiser ir ao show, as PCDs, que serão recebidas pela Vanessa, que terão mediadores e que serão acomodadas em lugares dignos, como qualquer um que comprar e quiser ir ao meu show é bem-vindo, e serão devidamente, respeitosamente recebidas”, convida o artista.

SERVIÇO

Nando Reis com o show "Uma Estrela Misteriosa"

Quando: Quinta (24), às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 80, à venda no CeconTickets

Instagram: @nandoreis

