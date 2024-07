A- A+

MÚSICA Álbum triplo de Nando Reis é anunciado junto com turnê nacional com data no Recife ''Uma Estrela Misteriosa'' chegará aos fãs em três volumes junto com o bônus ''Revelará o segredo'' todos em vinil; turnê começa em 20 de setembro em show gratuito em Macapá

Nando Reis anunciou o lançamento de seu novo projeto, o álbum triplo ''Uma Estrela Misteriosa'', em vinil, ao lado do disco bônus ''Revelará o Segredo''. As faixas também serão progressivamente adicionadas aos serviços de streaming, algumas delas já disponíveis.



Quem comprar o box físico, contudo, terá acesso a todas as faixas do projeto com antecipação. E o extra será exclusivo para quem optar pelos LPs, de tiragem limitada.

O trabalho teve lançamento nesta terça-feira em um cinema de rua, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Nando exibiu um documentário em curta-metragem. Nas imagens mostradas aos participantes, o artista aparece contente e escrevendo, inclusive, canções em apenas poucos minutos.

— No meio do disco tive um surto de inspiração — conta. — Passava oito horas no estúdio, e chegava em casa não conseguia descansar, queria produzir mais.

Turnê

Nando Reis anunciou, ainda, uma turnê nacional de 24 datas, de setembro a dezembro deste ano. Começa em Macapá (onde o show será gratuito e realizado na Fortaleza de São José), e passa por São Paulo, em 12 de outubro, no Espaço Unimed, e pelo Rio em 30 de novembro, na Farmasi Arena. As vendas já estão abertas no site da Bilheteria Virtual.

Veja as datas abaixo:

20/09 - Macapá, na Fortaleza São José

21/09 - Belém, na Assembleia Paraense

22/09 - Manaus, no Teatro Amazonas

28/09 - Belo Horizonte, no Palácio das Artes

04/10 - Fortaleza, na Arena Iguatemi

05/10 - Teresina, no Theresina Hall

12/10 - São Paulo, no Espaço Unimed

19/10 - Natal, no Teatro Riachuelo

20/10 - Salvador, na Concha Acústica

24/10 - Recife, no Teatro Guararapés

26/10 - Aracaju, no Salles Multi Eventos

02/11 - Ribeirão Preto, no Theatro Dom Pedro

08/11 - Vitória, no Espaço Patrick Ribeiro

23/11 - Curitiba, no Teatro Guaíra

30/11 - Rio de Janeiro, na Farmasi Arena

03/12 - Caxias do Sul, no Teatro UCS

04/12 - Novo Hamburgo, no Teatro FeeVale

05/12 - Pelotas, no Teatro Guarany

06/12 - Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana

07/12 - Chapecó, no Centro de Eventos Camino 110

08/12 - Passo Fundo, no Gran Palazzo

13/12 - Brasília, no Ulisses

15/12 - Goiânia, no Teatro da PUC

22/12 - Campinas, no Royal

