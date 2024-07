Quarta temporada de ''Bridgerton'' já tem protagonista; saiba quem é

A- A+

A quarta temporada de ''Bridgerton'' já tem protagonista. Benedict será o foco da série no próximo, como anunciou a Netflix nesta terça-feira (23). A estreia ainda não tem data definida.

Benedict Bridgerton deu o que falar nos últimos capítulos da terceira temporada. O personagem vivido por Luke Thompson, faz parte da comunidade LGBTQIA+.

Em entrevista ao site Bustle, o ator afirmou que Benedict é pansexual:

''A sexualidade masculina, em particular, pode parecer quadrada na forma como é explorada. Sejamos claros, foi um período extremamente repressivo [a série se passa entre 1813 e 1827]. Em nossos termos modernos, a [definição] mais próxima seria algo como pansexualidade, sentir-se atraído pela maneira como alguém pensa e sente, independentemente do gênero”, explicou Luke. “Essa é uma palavra que poderia ser usada. Mas o que é refrescante, certamente na forma como está sendo descoberto no momento, é que há uma sensação de falta de rótulo'', explicou.

A definição de pansexual é o indivíduo que aprecia e é atraído por pessoas de todos os tipos de gêneros ou orientações sexuais. É o que acontece em Bridgerton: Benedict se aproximou de Lady Tilley Arnold (Hannah New), e os dois começam um affair com muito sexo. Nesta reta final de episódios, o casal trouxe para a relação Paul Suarez (Lucas Aurelio), esquentando ainda mais esta trama da série. As imagens repercutiram com vídeos e gifs viralizando nas redes.

O que é pansexualidade

Trata-se de uma orientação afetiva e sexual relacionada a um desejo por pessoas, independente de sexo biológico e identidade de gênero . A atração sexual do pansexual está relacionada a inteligência, caráter e afinidade. É diferente, portanto, das pessoas bissexuais. Estas se atraem por homens e mulheres, pela figura binária relacionada ao masculino e feminino.

