Neil Gaiman: quem é o autor de "Sandman" que está sendo acusado de abuso sexual

Acusado de abuso sexual por uma reportagem publicada nesta segunda-feira (13) pela New York Magazine, o escritor britânico Neil Gaiman, de 64 anos, é um dos mais celebrados autores de literatura fantástica da atualidade. Sua produção abrange tanto contos e romances como histórias em quadrinhos e roteiros.

Entre suas obras mais festejadas que já ganharam adaptações audiovisuais estão a HQ “Sandman” e os romances “Coraline” e “Deuses americanos”. Gaiman também assinou roteiros de filmes como “Beowulf” e “Stardust”. Em 2013, “O oceano no fim do caminho” foi eleito Livro do Ano no Reino Unido e, posteriormente, inspirou um bem-sucedido espetáculo teatral em Londres.

O britânico estreou no mercado editorial com pouco mais de 20 anos, quando lançou uma biografia da banda Duran Duran. Ao longo da carreira, Gaiman colecionou prêmios dedicados a obras de fantasia, como o Hugo, o Bram Stocker e o Nebula.





Carreira de sucesso

Gaiman nasceu em 10 de novembro de 1960 em Portchester, no sul da Inglaterra, filho de um funcionário de uma rede de lojas e de uma farmacêutica. Ele tem duas irmãs: Claire e Lizzy. A família era adepta tanto do judaísmo quanto da cientologia. Gaiman foi casado duas vezes: com Mary McGrath (1985-2007) e Amanda Palmer (2011-2022).

Gaiman aprendeu a ler aos quatro anos de idade. Aos sete, ganhou “As crônicas de Nárnia”, de C.S. Lewis”, de presente e, mais tarde, descobriu “O senhor dos anéis”, de J.R.R. Tolkien, na biblioteca escolar. Entre os autores que mais o influenciaram figuram nomes como Mary Shelley (autora de “Frankenstein”), Edgar Allan Poe, G.K. Chesterton, Ursula Le Guin, entre outros.

Nos anos 1980, Gaiman trabalhou como jornalista, dedicando-se a entrevistas e resenhas de livros. Publicou seu primeiro conto fantástico em 1984, mesmo ano em que lançou a biografia de Duran Duran. Nessa mesma década, fez amizade com o mestre dos quadrinhos Alan Moore e se arriscou no gênero. “Sandman” saiu em 1989. Ao longo da carreira, trabalhou com gigantes do meio, como a DC e a Marvel.

Em 2008, Gaiman participou da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e o sucesso foi retumbante. Ele atraiu uma multidão de fãs e passou mais de cinco horas autografando livros.

Acusações

Em julho do ano passado, uma série de mulheres denunciaram o Gaiman de agressão sexual em entrevistas veiculadas no podcast britânico Tortoise Media. Agora, a repórter Lila Shapiro apurou detalhes perturbadores relatados pelas mulheres, que acusam o autor de comportamento coercitivo, assédio e agressões sexuais, frequentemente em contextos que envolvem uma aparente exploração de poder e vulnerabilidade.

A reportagem traz mensagens de texto, passagens de diário e depoimentos de testemunhas que mostram Gaiman usando a sua posição de prestígio para manipular e explorar sexualmente fãs e colegas. Em muitos casos, as relações envolveram práticas não consensuais de dominação sexual. Algumas das mulheres acusam o autor de ultrapassar os limites do consentimento mesmo ao invocar elementos de BDSM, que dependem de regras claras e respeito mútuo.

Desde o surgimento das primeiras denúncias, produções vinculadas a Gaiman foram canceladas ou suspensas. A terceira temporada de “Good Omens” deve ter apenas um único episódio de 90 minutos, sem o envolvimento do autor, que é também o criador da série. A presença do autor em festivais literários também diminuiu.

