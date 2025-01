A- A+

FAMOSOS De Fafá de Belém a Fabio Assunção: veja famosos se orgulham de cabelos brancos e ganham elogios Nomes como Reynaldo Gianecchini, Fafá de Belém e Fábio Assunção aparecem com os fios descoloridos, ao natural, em tendência que toma força

A atriz Sonia Braga recebeu uma enxurrada de elogios, nesta semana, depois de publicar uma foto em que aparece com os cabelos longos brancos. A artista de 74 anos que já cultivava, há ou menos seis anos, os fios grisalhos publicou uma foto nas redes sociais mostrando que agora deixou as madeixas totalmente descoloridas, ao natural. "Maravilhosa", elogiou Gloria Pires, que também adota o cabelo grisalho. "Marca registrada", enalteceu um fã da atriz, em comentário no Instagram.





A tendência do "não tingimento" dos cabelos vem ganhando força, entre artistas brasileiros, nos últimos anos. Nomes como Reynaldo Gianecchini e Fábio Assunção, por exemplo, são alguns dos que entraram nessa onda. "Na verdade eu tenho cabelo branco desde os 25 anos de idade... É genético. Só que eu pintava. Agora todo mundo quer que eu mantenha (os fios brancos). A galera tá curtindo o grisalho, então vamos lá", comentou Gianecchini, numa entrevista recente. A seguir, confira imagens de personalidades brasileiras que assumiram recentemente os cabelos brancos.





Todos celebram o fato de não precisaram mais ficar "dependentes" da rotina de tingimento. "Fazia tempo que eu queria deixar meu cabelo natural. Ele crescia muito rápido, muito branco, e a manutenção me exigia uma paciência que eu não tenho (risos). Logo após a minha volta, começou a pandemia, e eu não pintei mais", comentou Fafá de Belém, em entrevista recente, ao detalhar como foi o processo de assumir publicamente os fios brancos.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Mel Gibson diz que sua mansão ficou "completamente torrada" em incêndio em Los Angeles