Netflix vai parar de funcionar em alguns dispositivos móveis; veja quais

Entre os serviços de streaming mais usados, a Netflix exige que seu aplicativo para dispositivos móveis receba constantemente atualizações que garantam que os usuários tenham acesso ao conteúdo da plataforma.



No entanto, se você assiste ao conteúdo em dispositivos Apple, deve estar ciente de que três modelos no futuro não serão compatíveis com o aplicativo.

Embora a Netflix não tenha revelado o motivo dessa decisão, sabe-se que seu aplicativo oficial deixará de ser compatível com o iOS 16 ou iPadOS 16, sistemas operacionais lançados em 2022. Em conclusão, há cinco modelos que não suportam o iOS 17 ou o iPadOS 17 e que não poderão utilizar o app da Netflix.





De acordo com o MacRumors, foram encontradas modificações no código da última versão do aplicativo da Netflix com referências ao fim do suporte para dispositivos com iOS 16, sendo compatível apenas com o iOS 17 ou versões posteriores.

Quais são os dispositivos que não poderão acessar o app da Netflix?

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad Pro (1ª geração)

iPad (5ª geração)

Apesar dessa mudança, os usuários que já possuem o aplicativo poderão continuar a usar a versão atual sem problemas, mas devem ter em mente que, em algum momento, ela se tornará obsoleta, pois não receberá mais novas funcionalidades ou correções de erros por meio de atualizações.

Por enquanto, não se sabe quando o aplicativo será atualizado e deixará de ser compatível com o iOS 16.

