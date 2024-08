Líder de uma das maiores redes de pirataria de streaming, Fmovies é fechada pela polícia no Vietnã

A- A+

Uma coalizão internacional antipirataria, incluindo grandes estúdios de Hollywood, reivindicou a vitória sobre a Fmovies, uma grande operadora ilegal de streaming com sede no Vietnã. As informações são do site "The Guardian".

A Alliance for Creativity and Entertainment (Ace), cujos membros incluem Netflix, Apple TV+, Amazon e Walt Disney Studios, anunciou na quinta-feira que trabalhou com a polícia de Hanói para fechar a Fmovies e sites afiliados.







O consórcio ilegal, com sites como Bflixz, Flixtorz, Movies7 e Myflixer, além da Fmovies, constituiu "a maior operação de streaming pirata do mundo", segundo a Ace, com mais de 6,7 bilhões de visitas entre janeiro de 2023 e junho de 2024.

A operação também fechou o provedor de hospedagem de vídeo Vidsrc.to e seus sites afiliados, que, segundo Ace, eram operados pelas mesmas pessoas. A polícia de Hanói prendeu dois vietnamitas em conexão com Fmovies, que ainda não foram acusados, de acordo com o Hollywood Reporter.

