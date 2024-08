A- A+

Streaming Séries novas para maratonar: veja 5 opções lançadas recentemente no streaming "Depois do Acidente", "Vidas Bandidas" e "Cidade de Deus: A Luta Não Para" estão entre os destaques; confira séries novas para maratonar

Séries novas para maratonar são sempre bem-vindas. Afinal, quem gosta de gastar um tempo mergulhado em uma boa obra audiovisual vive em busca de novidades. No streaming não faltam opções.

Entre os lançamentos recentes que estão em alta, uma surpresa é “Depois do Acidente”, suspense mexicano que estreou na Netflix em 21 de agosto, sem alardes, e rapidamente chegou ao TOP 10 da plataforma.

Destaque também para as produções brasileiras, como “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, continuação do filme de 2002, que pode ser vista na Max. Já “Vidas Bandidas”, com Juliana Paes no elenco e muita ação, é uma das novidades do Disney+.



Os títulos citados são só alguns exemplos de séries que estrearam suas primeiras temporadas nos últimos meses e já estão atraindo todas as atenções nas plataformas de streaming. Para te ajudar a escolher uma entre tantas opções, a Folha de Pernambuco preparou uma lista com 5 séries novas para maratonar.

“Depois do Acidente” (Netflix)

Série mexicana de suspense e drama, “Depois do Acidente”. Com um formato semelhante aos das famosas novelas do país, o thriller narra as consequências de uma tragédia que abala as estruturas de uma comunidade rica.

Durante uma festa de aniversário, um acidente tira a vida de três crianças e deixa outra desaparecida, mudando para sempre as vidas de quatro famílias. Enquanto os pais tentam lidar com a dor, surgem acusações, reviravoltas e grandes revelações.

Klych López e Gracia Querejeta assinam a direção da série, que é escrita por Leonardo Padrón. No elenco, estão nomes como Ana Claudia Talancón , Eréndira Ibarra e Erick Elías.

“Cidade de Deus: A Luta Não Para” (Max)

Mais de 20 anos após o lançamento de um dos clássicos do cinema brasileiro, “Cidade de Deus: A Luta Não Para” dá continuidade à história de Buscapé (Alexandre Rodrigues) e outros personagens do filme.

Com direção de Aly Muritiba, a série é ambientada nos anos 2000. Na trama, um novo conflito leva o clima de tensão e violência à Cidade de Deus, quando o traficante Bradock (Thiago Martins) sai da cadeia e resolve desafiar o comando de Curió (Marcos Palmeira).

Acuada entre bandidos e policiais, a comunidade busca na união a força para escapar da morte. Atores que estiveram no filme, como Roberta Rodrigues e Sabrina Rosa, se unem a outros nomes, como Andréia Horta, Eli Ferreira e Luellem de Castro.

“Vidas Bandidas” (Disney+)

Em “Vidas Bandidas”, os atores Thomas Aquino e Rodrigo Simas interpretam Raimundo e Serginho, dois amigos que trabalham para uma quadrilha de assaltos contra turistas comandada por Bruna, papel de Juliana Paes.

Raimundo quer recomeçar e levar uma vida longe dos crimes, ao lado da namorada. Seu parceiro o convence a realizar um último e grande assalto, sem avisar que a vítima seria a própria chefe deles. A missão dá errado e a irmã de Bruna é morta acidentalmente. Serginho foge, mas Raimundo acaba preso.

Ao deixar a prisão, anos depois, Raimundo só quer se vingar do antigo parceiro, que roubou sua vida e sua namorada. Mas ele precisará lidar com Bruna, que também está em busca de vingança. Ambientada no Rio de Janeiro, a série é cheia de suspense e cenas de ação.

“Betty, a Feia - A História Continua” (Prime Video)

Considerada a novela mais bem-sucedida da história pelo Guinness, “Betty, A Feia” ganhou um spin-off em formato de série. “Betty, a Feia - A História Continua”, que estreou em julho, mostra como os protagonistas do folhetim colombiano estão mais de 20 anos depois.

Na nova trama, a protagonista tenta refazer os laços com a filha, que está morando fora da Colômbia. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com desafios na vida profissional e na relação com o ex-marido, que está empenhado em conseguir uma reconciliação.

Ana María Orozco retorna como Betty, além de outros nomes da versão original, como Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda e Julián Arango. Novos atores também se unem ao elenco, incluindo Juanita Molina e Rodrigo Cadamil.

“Quando Ninguém Vê” (Netflix)

Para os fãs das séries sul-coreanas, uma novidade é “Quando Ninguém Vê”. Na trama, uma mulher misteriosa aluga uma casa de temporada para passar o verão, mas sua presença acaba gerando situações que abalam a vida do proprietário.

Criação de Mo Wan-il e Son Ho-young, o k-drama já ocupa um dos primeiros lugares do ranking de títulos mais vistos na plataforma. Com oito episódios com cerca de uma hora de duração cada, o thriller traz terror psicológico e violência extrema, em uam trama cheia de mistério.

No elenco estelar da série, estão nomes como Go Min-si (“Love Alarm”), Kim Yoon-seok (“O Caçador”), Lee Jung-eun (“Parasita”) e Park Chan-yeol, astro do grupo de k-pop EXO.

