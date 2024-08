"Vidas Bandidas": Disney+ lança série estrelada por Juliana Paes, Rodrigo Simas e Thomás Aquino

A- A+

“Vidas Bandidas”, nova série original brasileira do Disney+, estreia nesta quarta-feira (21). Ambientada no submundo do crime organizado do Rio de Janeiro, a produção é carregada de adrenalina e suspense, com um enredo movido pela vingança.

Ao lado de Juliana Paes e Rodrigo Simas, o pernambucano Thomás Aquino interpreta um dos protagonistas da trama dirigida por Gustavo Bonafé. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o ator falou sobre o mote da história levada à tela.

“A vingança é, de fato, o ponto-chave da série, mas o público pode esperar muitas outras coisas. Há paixão, humor ácido, drama, ação e muitas surpresas. Cada final de episódio traz sempre um ar de curiosidade”, adianta Thomás.



Ao longo de quatro episódios, “Vidas Bandidas” narra a história de Raimundo (Thomás) e Serginho (Rodrigo), dois parceiros de crime que trabalham para a quadrilha de Bruna (Juliana Paes), sequestrando turistas ricos no Rio de Janeiro.

Raimundo deseja largar o crime e viver em paz em outro lugar, mas é convencido pelo ambicioso amigo a cumprir uma última missão. O que ele não sabia é que a ideia era roubar a própria chefe.

O assalto dá completamente errado: a irmã de Bruna morre por acidente, Serginho foge e Raimundo acaba preso. No presídio, o homem descobre que o amigo assumiu uma identidade falsa e casou-se com sua antiga namorada. Finalmente livre, seis anos depois, ele só quer acertar as contas com o traidor, mas terá que lidar também com a sede de vingança de Bruna.

Ação e mais ação

Não faltam cenas de trocas de tiros, perseguições e lutas na série. Para isso, Thomás conta que houve preparação e todo um cuidado da equipe na hora das gravações. “O Brasil vem crescendo no gênero de ação. Isso exige que profissionais possam treinar os atores para certas circunstâncias e, quando é uma zona de risco muito grande, que entre o dublê. A Disney foi muito cuidadosa nesse sentido”, conta.

Com uma carreira já consolidada nacionalmente, Thomás tem sido destaque em várias produções para o streaming, como nas séries “Os Outros” e “Manhãs de Setembro”. Uma característica mantida em todos esses trabalhos é a permanência do seu sotaque.

“É algo que eu sempre tento manter, porque acho que o Brasil é esse universo de musicalidade na fala. Em ‘Vidas Bandidas’ não havia nenhuma referência no roteiro sobre onde o Raimundo nasceu. Então, por que não trazê-lo para essa identidade nordestina? Falei com o diretor e ele concordou. Isso é importante para mim e para toda uma geração que ainda sofre com certos parâmetros impostos”, comenta.

Realidade desigual

Em “DNA do Crime”, série da Netflix, Thomás já havia vivido a experiência de interpretar um personagem mergulhado no universo do crime. Apesar das diferenças entre Raimundo e o vilão Sem Alma, o ator aponta que ambos estão inseridos em um mesmo contexto de desigualdade social que os empurrou para caminhos tortuosos.

“São duas pessoas de periferias, de racialidade preta e que sofreram com a falta de oportunidades. Não defendo o crime, mas a nossa sociedade tem ainda uma disparidade enorme entre pessoas de origens diferentes. Então, o que esses personagens têm em comum é sentirem na pele o peso dessa realidade”, aponta.



