Streaming "Os Outros": segunda temporada estreia no Globoplay com novos personagens e mesma essência Novos episódios da série estreiam nesta quinta-feira (15)

Lançada pelo Globoplay em 2023, “Os Outros” se consagrou como a série mais assistida na plataforma de streaming. O inegável sucesso da trama criada por Lucas Paraizo e dirigida por Luisa Lima rendeu uma segunda temporada, que estreia hoje, com antigos e novos personagens.

Desta vez, a história é ambientada em um condomínio de casas de classe alta no mesmo bairro da Barra da Tijuca onde a primeira temporada se passava. Apesar da mudança de cenário, o eixo central da narrativa segue sendo o embate entre vizinhos, que desencadeia reações extremadas, jogando lente de aumento nas relações familiares e sociais.

“Por ser o que eu considero uma antologia, ‘Os Outros’ carrega em todas as temporadas uma temática em comum, que é a intolerância”, define o autor Lucas Paraizo. Para marcar uma diferença entre um ano e outro, mas respeitando a identidade da obra como um todo, ele conta que algumas mudanças propositais foram feitas.



“A primeira diferença é o ritmo. Essa segunda temporada é mais questionadora. As reações são mais premeditadas, para demarcar que a intolerância está em todos os espaços. Mas você pode esperar, com certeza, grandes viradas, como houve na primeira. Sem dar spoiler, do sexto para o sétimo episódio, haverá uma grande reversão de expectativas”, adianta o roteirista, que diz que aponta ainda um escalonamento do suspense e do terror psicológico na sequência da série.

Assim como a trama, a linguagem abraçada pela direção também sofreu transformações. Diretora artística, Luisa Lima optou por enquadramentos pouco usuais e planos mais fechados. “Como a gente queria mergulhar mais no aspecto psicológico dos personagens, entra o lado mais sensorial e íntimo. Então, deixa de ter os planos mais abertos, que traziam o contexto todo que aquela situação estava inserida”, explica.

Novos embates

Tudo o que foi “deixado no ar” no final do primeiro ano, ganhará um desfecho nesta nova fase da série. Em especial, a dúvida sobre o paradeiro de Marcinho (Antonio Haddad), filho de Cibele (Adriana Esteves) e um dos pivôs da briga que movimentou a temporada anterior, será esclarecida logo no episódio inicial.

Enquanto Cibele persiste em sua busca incansável pelo filho, o miliciano Sérgio (Eduardo Sterblitch) assume como vereador, após ser inocentado, e se muda para o novo condomínio. No local, no entanto, ele não é visto com bons olhos pela vizinhança.

Sterblitch fala sobre o sucesso do personagem, que apresentou ao grande público o seu talento para além da comédia. “Todo mundo tem um Sergio dentro de si. A gente é maneiro e o pior possível o mesmo dia. O ser humano é isso aí e, por isso, a sociedade tá onde está. Acho que a galera teme o Sérgio porque se vê nele”, reflete o ator.

No Barra Star Dream, o vereador terá que enfrentar a oposição de Raquel (Letícia Colin), corretora de imóveis casada com Paulo (Sérgio Guizé) e com grande influência entre os condôminos. “É uma pessoa à altura para esse embate. Vamos ver o Sérgio mais vulnerável, diante de alguém que ele vai temer. Os dois são muito diferentes e, ao mesmo tempo, têm muita coisa em comum”, detalha Letícia.

Elenco renovado

Da temporada passada, “Os Outros” resgata ainda personagens como Amâncio (Thomás Aquino), Lorraine (Gi Fernandes) e Joana (Kênia Bárbara). Mariana Nunes, Cauê Campos e Luis Lobianco estão entre os nomes que se juntam ao elenco.

Assim como Sterblitch, Lobianco também é mais conhecido no audiovisual pelos papéis cômicos. Na pele de Seu Durval, no entanto, ele promete passear por diferentes gêneros. “Procuro sempre fugir dos rótulos, mas acho que ‘Os Outros’ não é só drama e tragédia. A gente ri de muitas coisas, por mais absurdas que sejam”, defende o ator.



Na estreia, a Globoplay libera os três primeiros episódios da temporada. Serão lançados mais três no dia 22 e, nas quintas-feiras seguintes, ficarão disponíveis dois por semana, até 12 de setembro.

