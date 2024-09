A- A+

SÉRIE No Dia do Sexo, relembre frases imbatíveis de Samantha Jones, de "Sex and the City" Personagem vivida por Kim Catrall falava e fazia o que queria, desfrutando de uma liberdade sexual muito a frente de seu tempo

Samantha Jones fez uma breve aparição em "And Just Like That", mas não foi o suficiente para matar a saudade que os fãs têm da personagem de Kim Catrall em " Sex and the City".



Talvez a persona mais hot já retratada em uma série de TV, e certamente a única do quarteto que não perdeu sabor com o tempo, Samantha é garantia de sabedoria neste 6 de setembro (um 69!), Dia do Sexo.

Sem papas na língua, Samantha falava o que queria e agia como queria. Desfrutava de uma liberdade sexual muito a frente de seu tempo e, muitas vezes, era julgada pelas próprias amigas. É comum, nas redes, ver jovens criticando Carrie, Miranda e Charlotte, mas encantadas com Samantha. Afinal, que outra personagem diria "Eu sou uma "tenta-sexual". Eu tentarei de tudo pelo menos uma vez"?





No Dia do Sexo, relembre nove frases imbatíveis de Samantha Jones, de "Sex and the City"

Confira frases icônicas da personagem

"Estou farta de grandes amores. Vou voltar aos grandes amantes"

"Eu te amo, mas amo mais a mim mesma"

"Ouçam: o homem certo é uma ilusão; comecem a viver as suas vidas"

"Vocês conhecem as regras: bom na teoria, mal na cama"

"O único lugar onde se consegue controlar um homem é na cama"

"Eu não serei julgada por você, nem pela sociedade. Eu vou vestir o que eu quiser e chupar quem eu quiser enquanto eu puder respirar e me ajoelhar"

"Eu sou uma "tenta-sexual". Eu tentarei de tudo pelo menos uma vez na vida"

"Não acredito no casamento. O botox, por outro lado, funciona sempre"

"A versão dos homens de 'nós' é um 'eu e meu pênis'"

"Proibido fumar em bares. O que vão fazer depois? Proibido f* em bares?"

"Samantha não precisa de um homem para fazê-la se sentir positiva"

"Se eu tivesse um filho, ensinaria a ele tudo sobre vagina"





Kim Catrall como Samantha Jones Foto: Reprodução

