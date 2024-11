Nora de Angélica 'quebra dieta' com bolo para comemorar 200 mil seguidores

A- A+

Namorada de Benício Huck e nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra ganhou uma festa para celebrar o marco de 200 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Em suas redes sociais, Duda brincou com as calorias adquiridas no menu da comemoração:

“Minha mãe fez uma surpresa pra mim e encomendou esse bolinho para eu comemorar meus 200 mil. Mesmo de dieta, esse bolo significa muito pra mim, e todos vocês fazem parte disso, então muito obrigada!!”, escreveu a influenciadora de 16 anos.

Ela também destacou o significado da conquista em sua trajetória: “Tudo isso que eu estou vivendo é meu sonho, o que eu sempre quis, e eu fico tão feliz e grata por ter 200 mil pessoas junto comigo, me incentivando e me apoiando. Amo vocês!”.

Nos comentários, Angélica deixou uma mensagem carinhosa para a nora: “Parabéns”. "Obrigada tia!", respondeu Duda.

