HOSPITAL Andressa Urach é hospitalizada após gravar conteúdo adulto com oito homens "Se Deus fez é porque cabe", disse a influenciadora sobre a situação; Urach voltou a gravar no dia seguinte

A influenciadora Andressa Urach deu entrada no hospital, na última terça (19), após sentir fortes dores na região pélvica. Segundo a própria Urach, ela começou a sentir as dores após a gravação de conteúdo adulto com oito homens.

A influenciadora foi socorrida pelo filho, Arthur Urach, após passar mal durante as gravações.

Em uma publicação nas redes sociais, Andressa Urach tranquilizou os fãs, informando que estava recebendo todos os cuidados médicos.

“Estou com muita dor pélvica e vamos fazer uma tomografia para ver se está tudo bem. Quem mandou aprontar?”, disse a influenciadora.

Já em casa, Andressa Urach publicou, nesta quarta (20), que retomaria as gravações do conteúdo adulto. Nos stories, ela informou que estava de saída para três gravações, em pleno feriado nacional.

“Descansar no feriado é para os fracos!!!”, diz Urach no story.

