FAMOSA Bifurcação de língua: conheça 15 riscos do procedimento feito por Andressa Urach Influenciadora disse que queria aumentar o prazer durante as atividades íntimas; cirurgia consiste em deixar a língua semelhante a de um réptil

A modelo e influenciadora Andressa Urach, de 36 anos, mostrou pelas redes sociais o resultado da cirurgia que fez de "bifurcação da língua", procedimento que divide o órgão muscular em dois, como a língua de uma serpente.

"Hoje é o primeiro dia após a minha bifurcação. Está inchado, salivando muito, estou com dificuldade de engolir. Ontem não consegui comer, mas hoje já consegui me alimentar com sopa batida no liquidificador", disse.

De acordo com Urach, ela fez o procedimento com o objetivo de aumentar o prazer durante as atividades íntimas.

A estomatologista e especialista em harmonização orofacial, Juliana Brasil afirma que a língua bifurcada nada mais é que uma divisão feita ao meio da língua, que possibilita o movimento individual das partes divididas sendo um procedimento cirúrgico feito por especialistas.

"Como a língua tem uma estrutura cheia de músculos e nervos, o corte pode ser muito prejudicial. Pela densidade e profundidade exigidas, o órgão fica com uma exposição maior a bactérias, o que pode levar a casos fatais de infecções e até mesmo a hemorragias. Afetando paladar e deglutição", explica.

Outros tipos de efeitos potenciais durante o procedimento são: sangramentos irregulares e intensos, infecções no sangue devido ao uso do material cirúrgico não esterilizado devidamente, dano permanente ao tecido da língua, dano nos dentes e infecção cardíaca.

Como é realizada a cirurgia?

Normalmente, é colocado um piercing na língua, depois, com um bisturi, o médico corta a língua do objeto metálico até a ponta do órgão. Outra opção é usar uma ferramenta de cauterização para queimar a língua ao meio.

Também pode-se usar um fio fino e rígido, passado entre o piercing e a ponta da língua, para fazer o corte aos poucos.

A cicatrização completa do procedimento pode levar cerca de 45 dias. Brasil diz que há riscos envolvidos após o procedimento, tanto no período de cicatrização, quanto depois dele.

Os principais são:

Hemorragia;

Inchaço;

Infecção na área dividida;

Retração e infecção na gengiva;

Má cicatrização;

Irregularidade dos tecidos da língua;

Aumento na vulnerabilidade da boca a bactérias;

Vias áreas afetadas;

Morte do tecido da língua;

Inflamações e mau cheiro;

Aumento anormal de salivação;

Perda de controle da movimentação da língua;

Dentes fraturados;

Perda ou alteração de paladar;

Aparição de algumas lesões na boca.

"A língua bifurcada pode apresentar um visual novo e interessante para quem gosta do estilo — e está tudo bem. Mas antes de optar por uma mudança permanente no corpo é preciso ter ciência dos riscos envolvidos", diz.

Há como reverter o processo de bifurcação de língua, porém a cirurgia resulta em mais dor, desconforto, inflamação, infecções locais e sangramentos abundantes devido à alta vascularização da língua.

Confira o post de Andressa Urach

