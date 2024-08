Nova mansão de Ivete Sangalo nos EUA é vizinha a casarões de estrelas mundiais do golfe

A- A+

Ivete Sangalo é a nova vizinha de uma turma peso-pesado do golfe. A mansão adquirida pela cantora brasileira — em Orlando, nos EUA — está localizada no condomínio Lake Nona Golf & Country Club, o mais queridinho entre praticantes do esporte em solo americano.



O lugar detém um dos cem melhores campos de golfe residenciais no planeta, de acordo com a revista "Golfweek", e serve de residência para estrelas do esporte, como a sueca Annika Sörenstam, o americano Graeme McDowell, o sul-coreano An Byeong-hun e o inglês David Leadbetter.

Além do campo de golfe profissional, o condomínio possui quadras de tênis e academia completa, piscina às margens de um lago em estilo resort, programação de recreação para crianças o ano inteiro, segurança 24 horas, lazer aquático nos três lagos da região e um lodge com 18 suítes para o uso de convidados dos residentes.

O novo endereço de Ivete Sangalo — avaliado em R$ 5 milhões, de acordo com o jornal "Extra" — possui cinco suítes, sendo a master com banheira vitoriana e closets separados.





A propriedade também conta com escritório, sala íntima e cozinha de apoio no segundo andar, todos com pé-direito alto, além de sala de estar, jantar e cozinha principal num só ambiente integrado, no térreo.

Na área externa, estão um espaço gourmet com forno para pizza e o típico churrasco americano, além de sauna, espreguiçadeiras, cadeiras ao redor de uma lareira externa e garagem para quatro carros.



A piscina tem vista voltada para o imenso lago que dá nome ao condomínio.

