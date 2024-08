Conheça a luxuosa mansão de Michael Jordan nos EUA e entenda por que ninguém quer a comprar

A- A+

Considerado por muitos fãs de esporte como o maior jogador de basquete da história, Michael Jordan não é tão bem-sucedido quando se trata de vender imóveis. Desde 2012, o astro do basquete tenta se desfazer de sua mansão em Chicago, no estado americano de Illinois.



Inicialmente, o preço exigido pelo local era de US$ 29 milhões (cerca de R$ 158 milhões, na cotação atual). No entanto, pela falta de compradores, o local tem sofrido desvalorização nos últimos anos, chegando aos US$ 12 milhões (R$ 65 milhões).





Anunciada pela Concierge Auctions desde 2012, mansão de Michael Jordan tem portão personalizado — Foto: Reprodução

A empresa responsável pela venda da mansão é a Concierge Auctions, conhecida por administrar bens de personalidades famosas do mundo das artes e dos esportes.







Com nove quartos, 19 banheiros, uma "sala de charuto", portão personalizado com o número 23 — usado pelo astro —, campo de golfe, quadra de basquete com logo de Jordan, quadra de tênis, mini-cinema, sala de jogos, piscina com borda infinita e adega com espaço para mais de mil garrafas de vinho, a mansão fica localizada num terreno com 5 mil metros quadrados, em Highland Park, no subúrbio de Chicago.

— Meus filhos cresceram e agora eu não preciso mais de uma casa grande em Chicago. É tempo de um clima mais quente, na minha nova casa na Flórida – disse Michael Jordan ao The Wall Street Journal, após anunciar a disposição do imóvel à venda.

O local ainda conta uma academia completa com um diferencial interessante para os mais apaixonados pelo basquete: Jordan costumava treinar com os colegas do Chicago Bulls nos anos 90, quando o time estava no seu auge e foi hexacampeão da NBA. Além de todos esses atrativos, o espaço tem uma casa de hóspedes com três dormitórios e três garagens climatizadas.

Conheça a mansão de Michael Jordan abaixo



Mas, afinal, por que um local com tantos atrativos é tão difícil de ser arrematado no mercado imobiliário americano? Especialistas apontam que o grau de personalização do imóvel contribui para a dificuldade, visto que, com as referências à carreira do ídolo no Bulls, um potencial comprador idealmente teria que também ser fã do time.

"Quando você tem um imóvel tão específico e customizado, a venda se torna uma batalha difícil. Por mais atraente que a casa possa ser para os fãs do Chicago Bulls e amantes do esporte, seu grande tamanho e recursos personalizados tornam difícil encontrar o comprador certo", explicou Adam Rosenfeld, da imobiliária Mercer Vine, em entrevista ao Marketwatch.

Sem conseguir vender o imóvel, Jordan ainda tem gastos anuais de mais de R$ 546 mil em impostos, isso sem contar os valores que devem ser empregados para manutenção do local.

"Embora esteja localizada em um dos bairros mais sofisticados de Chicago, Highland Park, não está em um lugar onde as celebridades costumam procurar casas, como Beverly Hills, por exemplo", disse Rosenfeld

