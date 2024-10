Novo parque da Universal terá atrações de Harry Potter e ingressos custando até R$ 3 mil; confira

A- A+

Os fãs de Harry Potter terão de preparar o bolso para conhecer o Epic Universe, novo parque temático da Universal em Orlando. Por enquanto, será vendido um combo de três dias, com preços que variam entre US$ 352 (R$ 1.997) e US$ 521 (R$ 2.956). Os pacotes começam a ser vendidos na próxima terça-feira, dia 22.

O valor varia de acordo com os dias escolhidos e nele estão incluídos um dia de entrada no Epic Universe e dois dias de acesso aos parques antigos do resort. Para efeito de comparação, o site da Disney para o Brasil está vendendo um combo de quatro dias por US$ 475 (R$ 2.695), para o período de janeiro a março.

Os pacotes de ingressos são um modelo diferente do que era adotado pela Universal. Quando a empresa inaugurou suas primeiras atrações de Harry Potter em junho de 2010, as pessoas esperaram seis horas no calor de 32°C da Flórida apenas para entrar.

A demanda superou as expectativas por meses, deixando alguns visitantes com férias congestionadas, algo que juraram nunca repetir. Por isso, para evitar dor de cabeça semelhante, a Universal decidiu fazer diferente na inauguração do novo parque, prevista para 22 de maio de 2025.



Inicialmente, os ingressos para o público em geral serão vendidos apenas para a nova área, o Universal Epic Universe, que é o primeiro grande parque a ser inaugurado em Orlando em 26 anos, como parte de pacotes de múltiplos dias.

A Universal disse que opções adicionais de ingressos, incluindo os bilhetes para um único dia no período da inauguração, estarão disponíveis "nos próximos meses". Atuais portadores de passe anual poderão comprar ingressos de um dia para o Epic Universe a partir da próxima quinta-feira, dia 24.

O novo empreendimento será a quarta atração do Universal Orlando Resort, que já conta com dois parques temáticos, o Universal Studios Florida e o Islands of Adventure, e um aquático, o Volcano Bay.

O Epic Universe deverá atrair cerca de 10 milhões de visitantes em seu primeiro ano completo de operação, de acordo com a MoffettNathanson, uma empresa de pesquisa.

A Universal quer evitar congestionamentos — para deixar os visitantes, alguns dos quais podem estar experimentando a Universal pela primeira vez, querendo voltar. Mas o foco em múltiplos dias também ressalta a missão principal da Universal ao adicionar o Epic Universe: ela quer que mais famílias vejam o resort como um destino para uma semana inteira e não apenas uma extensão de um ou dois dias de uma viagem à Disney.



A Comcast, que é dona da rede de parques temáticos da Universal, investiu bilhões de dólares no Epic Universe, que contará com 70 acres (cerca de 284 mil metros quadrados) de atrações, restaurantes e lojas. Para comparar, a área de Harry Potter inaugurada em 2010 ocupava 20 acres (um pouco mais de 80 mil metros quadrados).

O Epic Universe terá grandes atrações baseadas em videogames da Nintendo; filmes como "Como Treinar o Seu Dragão"; monstros clássicos do cinema; e, sim, Harry Potter. A expansão também inclui três novos hotéis.

"O Epic Universe sinaliza uma nova fase na guerra dos parques temáticos", escreveu Craig Moffett, um dos fundadores da MoffettNathanson, em um relatório deste ano.

Segundo suas estimativas, a Universal vai "sugar" cerca de um milhão de visitantes da Disney World, que é muito maior, entre meados de 2025 e o fim de 2026.

