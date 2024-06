"O conto da Aia": série está sendo usada em campanha contra PL que equipara aborto a homicídio

A- A+

Em meio à grande discussão que se criou em torno do projeto de lei endurece a legislação contra o aborto, muitas pessoas estão usando a série "O conto da aia" como referência na campanha contra a proposta.



De autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), o PL 1.904/2024 equipara o aborto a homicídio quando realizado após a 22ª semana. A medida proíbe inclusive o aborto em casos de estupro caso seja realizado depois desse período.

A série "O conto da aia" estreou no Brasil em abril de 2017 e teve cinco temporadas exibidas pela antiga HBO Max até setembro de 2022. Trata-se de uma adaptação audiovisual do livro homônimo de 1985, escrito pela canadense Margaret Atwood. A série está disponível no Globoplay e no Prime Video.





Na trama distópica, os Estados Unidos foram tomados por um governo totalitário e agora se chamam República de Gileade, uma teonomia cristã, organizada por castas sociais, na qual as mulheres são subjugadas. Há, ainda, um problema de fertilidade no mundo todo por conta da poluição e de doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, em Gileade, algumas mulheres são recrutadas para serem estupradas por homens do alto escalão do governo e daqueles que não conseguem ter filhos com suas esposas.

Na série, Elisabeth Moss é June Osborne, uma ex-editora de livros que foi separada de seu marido Luke e de sua filha Hannah. Em Gileade, ela é treinada para "servir" aos líderes do regime. Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel e Madeline Brewer completam o elenco da série.

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), inclusive, escolheu o livro de Margaret Atwood como leitura obrigatória para sua prova de redação no vestibular deste ano.

Veja algumas publicações que usaram "O conto da aia" na campanha contra o PL 1.904/2024:

Veja também

MÚSICA Disco mais raro do mundo será exibido para fãs em museu pela primeira vez; saiba qual é