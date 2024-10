A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? "PaGGodin" de Léo Santana ou forrobodó na Aurora? Roteiro do fim de semana traz opções variadas com shows, espetáculos teatrais e programação do Festival Internacional de Dança, entre outras coisas; confira

Que o fim de semana de shows, eventos e afins pelas bandas de Recife e Região Metropolitana é s-e-m-p-r-e um exagero de bom, não há novidade nisso.



Mas vez em quando o roteiro cultural passa dos limites, e há provas: bora de "PaGGodin" com Léo Santana, no Bairro do Recife, ou de Jovem Guarda na Zona Sul?

E forrobodó, temos? Sim, nas Graças, na Aurora e nas 'Olindas'.



E para quem é de exposição, tem novidade na Arte Plural Galeria, já para quem é de dança, o Festival Internacional de Dança de Recife segue a todo vapor.



Sendo assim... Apenas bora curtir o 'findi'?

SHOWS E EVENTOS

Sextou da Abelha Rainha

Com Dunas do Barato

Quando: Sexta-feira (25), às 21h

Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_cafebar

Roda de Forró, com Regente Joaquim

Com participações de Juba, Victor Camarote e Vinicius de Farias

Quando: Sexta-feira (25), às 20h

Onde: A Fazendinha - Rua das Graças, 219

Ingressos a partir de R$ 20 no PIX (81) 9 8623-1132

Informações: @roda.deforro

20º Baile do Forrobodó

Com Larissa Lisboa, Trio Baraúna e participação de Terezinha do Acordeon

Quando: Sexta-feira (25), às 20h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225,

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Concerto Orquestra Criança Cidadã dos Meninos de Ipojuca - 10 anos

Quando: Sexta-feira (25), às 19h

Onde: Paróquia Imaculada Conceição e Santo Antônio - Rua Santo Antônio, s/n, Camela, Ipojuca

Acesso gratuito



Super Sexta Dançante

Com Banda Expresso ao Passado e Walter Ventura

Quando: Sexta-feira (25), a partir das 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 25 (meia-entrada até a meia-noite)

Informações: (81) 3223-2390

Feel The Lux

Quando: Sexta-feira (25), a partir das 21h

Onde: Lux Night - Av. Conselheiro Aguiar, 2217, Boa Viagem

Ingressos R$ 50 (antecipado) no site Outgo

Informações: @lux.nightlifehub // (81) 9 9448-3495

Concerto Candlelight, com o melhor de Tchaikovsky e ballet

Quando: Sexta-feira (26), às 19h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 na bilheteria do teatro ou no site do Teatro

Informações: @teatroriomarrecife

Renato e Seus Blue Caps

Quando: Sexta-feira (25) e Sábado (26), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

A partir de R$ 130 via Sympla

Reservas: (81) 9 8888-4818 // (81) 3325-3372

Informações: @manhattancafetheatro



"PaGGodin", com Léo Santana

Com Nattan, Thiago Soares e Pagode do Adame como convidados

Quando: Sábado (26), a partir das 15h

Onde: Parador Recife - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Ingressos R$ 131 no site Ingresse e lojas físicas do Ingresso Prime dos shoppings Recife e RioMar

Informações: @paggodinoficial

Forró Escaletado Schama

Com Isabela Moraes e Bella Kahun

Quando: Sábado (26), às 20h

Onde: Jardins do Casbah - Rua 27 de Janeiro,

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @casbah_olinda



Oboé World Tour 2024

Com Disco + Retro + House + Brasilidades + Funk

Quando: Sábado (26), a partir das 23h

Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Governador Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ 230 via Sympla

Informações: @festa.oboe

Sidoka

Quando: Sábado (26),

Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Recife Night

Com show de Neiff

Quando: Sábado (26), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informaçõs: @clubmetropole

20º Edição Especial do Samba de Jorge

Quando: Sábado (26), às 16h

Onde: Arena Samba de Jorge - Rua Real da Torre, 1761, Torre

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: @sambadejorgeof

De Cara com o Samba

Quando: Sábado (26), às 16h

Onde: Círculo Militar - Av. Governador Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8482-2486

Cia Garret Circus com o espetáculo "Circômico Show"

Quando: Sábado (26), às 14h

Onde: Shopping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: www.shoppingetc.com.br

Espetáculo "Para Ser um Addams"

Quando: Sábado (26), às 16h

Onde: Shopping ETC (Praça de Eventos) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: www.shoppingetc.com.br

Show de Júnior Retrô

Quando: Sábado (26), a partir das 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - PE 060, 3200, Cidade Guarapu, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Marina Lutfi e João Gurgel cantram Sérgio Ricardo "Memória Viva"

Quando: Domingo (27), às 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

TEATRO

27º Festival Internacional de Dança do Recife

Acesso com um quilo de alimento não-perecível



Quando: Sexta-feira (25)

Onde:

Praça Várzea, com "Passo", da Compassos Cia de Dança (PE) - 16h

Teatro Hermilo Borba Filho, com "Target"(Work in Progress), de Rafael TX (PE) - 19h e "Eco, Oco Preso no Peito", de Maria Emília da Cruz (SP) - 19h30

Teatro de Santa Isabel, com "Reino dos Bichos e dos Animais, esse é o meu nome", do Coletivo CIDA (RN) - 20h30

Quando: Sábado (26)

Onde:

Parque Dona Lindu, com "Kdeiraz" (Brasil/Portugal) - 16h

Campo Nacional (UR-1 Ibura), com "Campo Minado" (Work in Progress), de Daniel Sembrenome e Grupo Experimental (PE) - 16h

Teatro do Parque, com "Ainda Não", de Marcelo Evelin (PI) - 20h



Quando: Domingo (27)

Onde:

Av. Boa Viagem (em frente ao Acaiaca), com "Debandada" (RJ) - 12h

Praça do Arsenal, com Batalha da Escadaria + Batalha de Danças Urbanas + Festa Baile Charme - 15h



"Ensaio do Agora"

Quando: Sexta-feira (25) e Sábado (26), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 3425-1915 // @caixaculturalrecife



"Enrolados, A Nova Aventura de Rapunzel"

Quando: Sábado (26), às 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem (Parque Dona Lindu)

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3355-9821

"Alladin, O Musical"

Quando: Domingo (27), às 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Av. Boa Viagem (Parque Dona Lindu)

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3355-9821

Musical "Cabelos Arrepiados"

Quando: Domingo (27), às 17h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 via Sympla

Informações: @caixaculturalrecife e site da Caixa Cultural

EXPOSIÇÕES

Exposição Fotográfica "Fundação Terra: 40 Anos de Solidariedade"

Quando: até 27 de outubro

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @fundacaoterra



Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Ártico Pocket: a magia da neve em pleno Nordeste

Quando: até 27 de outubro

Onde: Shopping Guararapes (Edf. Garagem/Piso G3) - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 59, 90 (antecipado via Sympla) e na bilheteria do local, a partir de R$ 90

Informações: @sguararapes

"Humberto Peixoto: Linhas Cruzadas"

Quando: até 3 de novembro

Onde: Casa Estação da Luz (galeria térrea) - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz



Museu das Ilusões

Quando: até 3 de novembro

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresso a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @shoppingrecife

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387



"Nelson Leirner: Parque de Diversões"

Quando: até 10 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos das 10h às 18h



"Como uma Pedra", do fotógrafo Isaías Belo

Quando: até 23 de novembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria // (81) 9 8861-7198

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Não Pinta, mas Borda", de Manoelzinho Salustiano

Quando: até 24 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do recife - Recife/PE

Visitação gratuita: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações: @caixaculturalrecife | Site da Caixa Cultural



"Elas Pintam o 7"

Quando: até 24 de novembro

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 12h às 18h

"Centenário de Abelardo da Hora"

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife

CINEMA



"O Quarto ao Lado"

SINOPSE: Estrelado por Julianne Moore e Tilda Swinton, a trama acompanha Ingrid e Martha que eram amigas muito próximas durante a juventude, quando trabalhavam juntas na mesma revista. Enquanto Ingrid tornou-se escritora, Martha seguiu carreira como repórter de guerra e as circunstâncias separaram elas. Após anos sem contato, elas se reencontram em uma situação extrema, porém estranhamente doce. Direção: Pedro Almodóvar

"Venom: A Última Rodada"

SINOPSE: Na sequência, Tom Hardy retorna ao papel de Venom, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para o filme final da trilogia. Eddie e Venom estão fugindo. Perseguidos pelos dois mundos, a dupla é obrigada a tomar uma decisão devastadora de que vai fechar as cortinas da última rodada de Venom e Eddie. Direção: Kelly Marcel

"Caindo Na Real"

SINOPSE: A comédia protagonizada por Evelyn Castro e pelo cantor Belo, segue a cozinheira Tina que trabalha numa lanchonete e por conta disso não tem tempo nem de namorar - para desespero de Barão, eterno romântico, que não cansa de fazer serenatas para sua rainha. O que ninguém poderia imaginar é que Tina é uma rainha de verdade: depois de um golpe que restaura a monarquia no Brasil, ela troca as chapas e lanches pelo comando de uma nação, enfrentando desafios inesperados enquanto tenta governar o país. Direção: André Pellenz

