Artes Visuais Obras de J. Borges ganham exposição na Galeria Sobrado 7, no RioMar Mostra homenageia o legado do mestre da xilogravura, que morreu em julho deste ano

O mestre da xilogravura J. Borges, que morreu em julho deste ano, será homenageado com uma mostra especial. Com mais de 30 obras do artista, a exposição abre ao público na próxima terça-feira (17), às 18h, na Galeria Sobrado 7, no Shopping RioMar.

Organizada por Lurdinha Vasconcelos, a mostra celebra a genialidade do pernambucano. “Cada obra é um testemunho da rica tradição nordestina e da maestria única que J. Borges trouxe ao universo da arte popular brasileira”, diz a curadora.



Estarão em exposição peças criadas por J. Borges na década de 1970. Foi nesse período que ele desenhou a capa do livro “As Palavras Andantes”, do uruguaio Eduardo Galeano, e que suas gravuras foram usadas na abertura censurada de Roque Santeiro.

Serviço:

Exposição de xilogravuras de J. Borges

A partir de terça-feira (17), às 18h

Na Galeria Sobrado 7 (Shopping RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina)



