luto Odilon Wagner: quem era o influenciador encontrado morto aos 24 anos Apresentador do São João de Campina Grande foi encontrado desacordado, em casa, por amigos

Odilon Wagner, influenciador paraibano de 24 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira (24), em Campina Grande, na Paraíba. Ele era conhecido por apresentar a transmissão do “Maior São João do Mundo”.

De acordo com informações do Blog do Márcio Rangel, Odilon foi encontrado desacordado por amigos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os paramédicos tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso, confirmando o óbito.

A causa da morte ainda não foi divulgada. Na última postagem em seu perfil do Instagram, o influenciador aparecia em seu quarto, na madrugada, “Grandes Coisas”, de Fernandinho.



Semanas antes da morte, Odilon havia revelado o diagnóstico de depressão severa. “Perdão, Deus, perdão a toda minha família, perdão a cada um de vocês. Gratidão a todos que pegaram em minha nesses dias difíceis, aos que se preocuparam, e não soltaram em nenhum momento minhas mãos e ainda estão aqui comigo nesse processo”, escreveu no dia 12 de agosto.

Ainda na publicação, o criador de conteúdo afirmou que não era vergonhoso reconhecer que precisava de ajuda. “Por trás de muitos sorrisos, às vezes, escondem grandes feridas, só quem carrega sabe… E elas precisam ser tratadas, pois podem adoecer ainda mais”, desabafou.

Quem era Odilon Wagner

Odilon Wagner nasceu na cidade paraibana de Serra Redonda. Com mais de 130 mil seguidores no Instagram, o influenciador foi marcador de quadrilha junina e ficou conhecido na região por apresentar a famosa festa de São João de Campina Grande.



