Alok realiza show gratuito na Faria Lima nesta quinta (29)

O DJ Alok se apresenta nesta quinta-feira (29) de forma gratuita na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O evento, chamado The Countdown to Tomorrowland Brasil, é uma contagem regressiva para o festival de música eletrônica homônimo, que acontece em outubro em Itu, no interior paulista.

Alok se apresenta em conjunto com a Symphony of Unity, a orquestra do festival. A abertura ficará por conta de outro DJ brasileiro, Zerb. As performances começam a partir das 17h30 e às 19h30 ocorre o show principal, com Alok.

Os ingressos para a apresentação, que foram disponibilizados pela plataforma ingresse.com, estão esgotados. O show será transmitido também no canal do YouTube do festival e ocorre em um espaço fechado.



O evento é patrocinado pela marca de cervejas Budweiser, que vai distribuir bebidas com e sem álcool de forma gratuita para o público.

