A- A+

Dança e Música Inscrições abertas para a oficina gratuita "Corpo Polirrítmico", no Paço do Frevo Artistas e não artistas com interesse no estudo do hibridismo entre as linguagens da Dança e da Música, polirritmia, jogos, e improvisações podem se inscrever até 26 de setembro

Em outubro, o Paço do Frevo, no Bairro do Recife, recebe a oficina gratuita “Corpo Polirrítmico: dança, ritmo, criação e escuta”, que está com inscrições abertas até o dia 26 de setembro. Podem se inscrever pessoas diversas com idade a partir dos 15 anos. É preciso preencher o formulário disponibilizado na bio do Instagram @corpo.polirritmico.



A oficina é ancorada em anos de pesquisa das artistas Drica Ayub e Rodrigo Felix, artistas da Dança e percussionistas que se encontraram no universo da palhaçaria há anos, como também na tradicional brincadeira do Boi Marinho guiada pelo mestre Helder Vasconcelos.

Rodrigo Felix é percussionista conhecido na cidade do Recife e membro da banda Forró na Caixa, tocando com nomes como Pandeiro do Mestre, Poli, entre outros, e tem seu percurso na Dança, principalmente, pelas brincadeiras populares.



Drica Ayub, ingressando no mundo percussivo, e atualmente membra da banda “Forró do Suco Elétrico”, é dançarina e pesquisadora do corpo que tem a improvisação com base nas danças populares, mergulhando profundamente nas escutas corporais (dentro das somáticas) e de seus ritmos conectando-os aos ritmos externos.

Ambos, corpo e som, “moganga” e brincadeira. Se lançam, então, juntos para propor a “instigação” e investigação de caminhos pouco explorados no corpo, tanto por artistas da Dança, mas também da Música: a polirritmia. O caminho proposto pela dupla será de aguçar os sentidos, ampliar a escuta, aprimorar percepções, ritmar percursos para produzir saberes e musculaturas para trilhar uma jornada de abertura e treinamento a um corpo polirrítmico.

Além de Drica e Rodrigo, a oficina conta com a condução de mais cinco artistas e educadores da cidade do Recife, costurando ritmos aos passos que serão dados, conforme anunciam os artistas pesquisadores:

“Joselma Soar vem trazendo de sua sabedoria corporal de escuta profunda a partir de sua experiência enquanto dançarina cega, nos provocando a ampliar a percepção de nosso espaço; Helder Vasconcelos incrementa com seu trabalho de pulsos e pisadas, convidando as bases do Cavalo Marinho pra entrar na roda; Íris Campos, nos trupés do Caboclinho, ancora a força dos povos originários com suas sonoridades e pisadas; Marcela Felipe, nas bases do Frevo, demarca o código das brincadeiras de rua, e nos amplia em mugangas e brincadeira; e Orun Santana, amplia o jogo de dentro com a Capoeira, suas origens e mesclas de jogo e dança. Todos e todas contribuindo com seus saberes da cultura popular, nos fornecendo repertório rítmico e corporal para avançarmos à abertura deste corpo polirrítmico que recebe costura com os artistas pesquisadores”, antecipam Drica e Rodrigo.



A oficina estimulará a descoberta dos ritmos externos e experimentar composições sonoras e de movimento de forma individual, mas sobretudo coletiva. Os exercícios propostos serão em sua maioria em formato de jogo, estimulando o engajamento e a criatividade das pessoas participantes. Instrumentos musicais e a tecnologia serão utilizados para compor e ampliar as possibilidades de escuta, criação e composição.

“O corpo que pulsa é o corpo que dança e é o corpo que faz música. Um corpo múltiplo, que ocupa seu espaço no mundo em sua multiplicidade de pulsos e ritmos. Segundo nosso grande mestre Naná Vasconcelos, o melhor instrumento é o corpo! E aqui vamos abri-lo, brincar com ele, percebê-lo nos tempos; afiná-lo”, expressa a artista Drica Ayub, quem facilitará a oficina ao lado de Rodrigo Felix.

Serão 12 encontros de 3h cada um deles, distribuídos em quatro semanas, que acontecerão às terças, quartas e quintas-feiras pela manhã (9h às 12h) no mês de outubro. Começando no dia 8 de outubro, as semanas estão divididas nas temáticas: (1) 8,9,10/10: “A Escuta como Base”; (2) 15,16,17/10: “Outras Escutas e Pulso Rítmico”; (3) 23, 24, 25/10: “Bases rítmicas de ritmos pernambucanos”; (4) 29, 30, 31/10: “A Polirritmia como procedimento de criação artística”.



Um dos objetivos mais importantes do curso é incentivar pesquisas e criações que vislumbrem hibridismos das linguagens artísticas da oficina, mas também outras, onde a polirritmia se constituirá e se construirá como base para o desenrolar da criação.



Assim, no dia 14 de novembro acontecerá uma Mostra com os processos/resultados artísticos, onde os processos coletivos serão estimulados e acompanhados por Drica e Rodrigo, que darão suporte às pesquisas no período compreendido entre a finalização das aulas e a Mostra.

FICHA TÉCNICA:

Coordenação e Produção Geral: Drica Ayub

Assistente de Produção: Rodrigo Felix

Artistas-pesquisadoras-educadoras: Drica Ayub e Rodrigo Felix

Artistas convidados: Joselma Soar, Helder Vasconcelos, Íris Campos, Marcela Felipe e Orun Santana

Identidade Visual: Rodrigo Garcia

Fotografia: Anderson Stevens

Assessoria de Imprensa: Dea Almeida (@alcateia.comunicacao)

*Este projeto só está sendo possível de ser realizado graças ao incentivo público à cultura, através da Lei Paulo Gustavo via Governo do Estado.

SERVIÇO:

OFICINA CORPO POLIRRÍTMICO: DANÇA, RITMO, CRIAÇÃO E ESCUTA

Datas: 8 de outubro a 31 de outubro (terças, quartas e quintas-feiras)

Horário: das 9h às 12h

Data da Mostra de Processos: 14 de novembro

Local: Paço do Frevo (Praça do Arsenal, Bairro do Recife)

Informações: Instagram @corpo.polirritmico / (81 ) 99811 7770

Veja também

capacitação Curso gratuito de formação audiovisual está com inscrições abertas