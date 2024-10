A- A+

música e educação Orquestra Malassombro leva frevo e histórias de Gilberto Freyre a escolas públicas do Recife Cinco unidades de ensino serão contempladas com os concertos-aula da Orquestra Malassombro

Lugar de frevo é na sala de aula! Sob essa premissa, a Orquestra Malassombro está levando a cinco unidades de ensino do Recife o projeto “Concerto-aula para crianças: Na trilha das Assombrações do Recife”, até a próxima sexta (25).

Voltado para estudantes do ensino infantil e médio, o projeto tem como proposta estimular, em crianças e jovens, o interesse pelas manifestações culturais do Estado, unindo música, performance e contação de histórias, entremeadas pelos causos e lendas sobrenaturais escritos pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre (1900-1987).

A direção cênica e adaptação dos textos de Freyre ao espetáculo são de Quiercles Santana. Em cada concerto-aula, um passeio literário-musical pelas ruas, becos e praças da Cidade, em conexão com as aventuras narrativas do escritor.

Entre as lendas que aparecem nos concertos-aula, estão a Cabra Rabiola e suas aventuras para assombrar meninos malcriados; as crendices responsáveis por batizar a Praça Chora Menino; e os vultos brancos da Avenida Malaquias. As atividades contarão com intérprete de Libras.

Orquestra Malassombro

O concerto-aula será conduzido pelos músicos da Orquestra Malassombro – cujo nome é inspirado na decoração da primeira sede, a Venda do Bom Jesus, onde estão imagens dos causos reunidos por Freyre:

Mozart Ramos (flauta), Angelo Lima (clarinete), Leonardo Pellegrim (sax tenor), Johan Brehmer (caixa), Junior Teles (pandeiro), Filipe Novais (surdo) e Julio Cesar (sanfona), junto às vozes de Isadora Melo, Sue Ramos, Sonia Cristina, Carlos Filho, Rafael Meira e José Demóstenes, sob a batuta do maestro Rafa Marques.

Serão contempladas: a Escola do Pilar (Centro), Escola Draomiro Chaves Aguiar (Casa Amarela), Escola Alto da Guabiraba, Escola da Mangabeira e Escola Cidadão Herbert de Souza (Santo Amaro), entre os dias 21 e 25 de outubro, respectivamente.

No repertório, estão majoritariamente composições autorais da Orquestra Malassombro, além do clássico “Vassourinhas”, de Matias da Rocha e Joana Batista Ramos.



Veja também

Anitta Anitta afirma que se sentiu 'culpada' por abuso na adolescência: 'Naquele momento, me senti tão suja