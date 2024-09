A- A+

INSTRUMENTAL Orquestra Sinfônica do Recife será regida por maestrina francesa em concertos no Santa Isabel Apresentações, gratuitas, acontecem nesta quarta-feira (25) e quinta-feira (26), sob a regência de Nathalie Marin

O calendário de setembro da Orquestra Sinfônica do Recife segue em atividade nesta quarta (25) e quinta-feira (26), com concertos gratuitos no Teatro de Santa Isabel e sob a regência, inédita, de uma maestrina francesa: Nathalie Marin.



Ficará por conta da regente o comando do conjunto instrumental, que apresentará, nos dois dias de concerto, repetório com quatro peças: “D’un Matin de Printemps”, de Lili Boulanger; “Concerto para Violino, Op. 54”, de Knudage Riisager; “Pelléas et Mélisande”, de Gabriel Fauré; e “Capriccio”, de Niels Gade.





Junta-se à Orquestra, como solista, Ian Van Rensburg, musicista radicado na Dinamarca que participa com violino.

Gratuitos, e oferecidos por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, os concertos podem ser acessados com ingressos que devem ser retirados neste site, com início sempre às 10h dos dias das apresentações.



Também haverá distribuição na bilheteria do teatro, uma hora antes do início dos concertos.

Maestrinas Internacionais

A regente francesa Nathalie Marin será a terceira mulher à frente da Orquestra Sinfônica do Recife.



No púlpito da Orquestra, na década de 1950, foi a gaúcha Joanídia Sodré que deu o start das regentes mulheres na Orquestra.



Depois dela foi a vez de Rosemary Oliveira, em 2023, comandar o conjunto orquestral de Recife.

Serviço

Concerttos da Orquestra Sinfônica do Recife

Com a maestrina francesa Nathalie Marin e solo de Ian Van Rensburg

Quando: Quarta (25) e Quinta-feira (26), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antonio, Recife

Acesso gratuito - retirados no site e na bilheteria do teatro

Informações:

