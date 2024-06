Os cinco filmes marcantes de Donald Sutherland

A- A+

O canadense Donald Sutherland, cuja morte aos 88 anos foi anunciada nesta quinta-feira (20), atuou em cerca de 200 filmes e séries com diretores talentosos como o italiano Federico Fellini ("Casanova") e os americanos Robert Altman ("M.A.S.H") e Oliver Stone ("JFK - A Pergunta Que Não Quer Calar").

O ator multifacetado recebeu o Oscar honorário em 2017.

Estas são suas atuações mais marcantes:

"M.A.S.H." (1970)

Nesta comédia antimilitarista de Robert Altman, três jovens cirurgiões, incluindo Sutherland, causam estragos em uma base do Exército americano na Coreia.

Enviados para tratar os feridos, os três homens, admiradores das mulheres e do álcool, participam na guerra com descontração e bom humor.

"M.A.S.H." rendeu ao ator, um ativista pela paz, uma indicação ao Globo de Ouro.

'Klute - O Passado Condena' (1971)

Neste thriller de Alan Pakula, o canadense interpreta John Klute, um enigmático detetive particular que busca um homem desaparecido em circunstâncias misteriosas. Durante sua investigação, conhece uma profissional do sexo exótica (Jane Fonda), que é assediada pelo telefone por um maníaco sexual.

Fonda, sua companheira na época, ganhou um Oscar e um Globo de Ouro por este papel.

'Casanova' (1977)

Não foi sua primeira opção, mas Federico Fellini acabou elegendo Sutherland para encenar sua visão do sedutor "sem alma e sem sentido".

O diretor odiava Casanova e então o ator canadense serviu inicialmente como uma forma de libertação.

Fellini o fez usar maquiagem ostentosa e raspou o seu cabelo para transformá-lo em um fantoche obsceno.

O ator, entretanto, afirmou ao jornal francês Libération que "a gravação foi, na verdade, como um longo ato sexual".

Contou ainda que ao fim das filmagens, Fellini lhe deu "um relógio de ouro com as seguintes palavras gravadas: 'Com todo o meu amor, Federico''.

"Poderia ter encerrado a minha carreira neste momento", resumiu Sutherland.

'JFK - A Pergunta Que Não Quer Calar' (1991)

A produção aborda a investigação do assassinato do presidente democrata americano John Fitzgerald Kennedy (JFK, como era conhecido).

Sutherland interpreta o "Mr. X", a misteriosa fonte anônima que fornece informações cruciais sobre a comitiva do mandatário assassinado.

O filme de Oliver Stone foi um grande sucesso, recebendo 16 indicações e cinco prêmios (Oscar, Globo de Ouro e Bafta), mas nenhum foi para o canadense.

'Jogos Vorazes' (2012-2015)

Em "Jogos Vorazes", Sutherland interpreta o presidente Coriolanus Snow, cruel ditador de Panem, uma nação surgida das cinzas nos Estados Unidos pós-apocalíptico. Ele é o principal antagonista da heroína interpretada por Jennifer Lawrence.

O sucesso de bilheteria tem como base os romances homônimos de Suzanne Collins.

