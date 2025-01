Oscar 2025: lista de ''esnobados'' inclui grandes nomes como Nicole Kidman e Angelina Jolie

A- A+

Nicole Kidman, Angelina Jolie, Daniel Craig, Denzel Washington, Selena Gomez, Pamela Anderson… São muitos os nomes estrelados que ficaram de fora do Oscar 2025, apesar da expectativa do público em torno de sua presença entre os indicados, anunciados nesta quinta-feira (23) pela Academia.

Algumas dessas ausências, aliás, foram surpresas na lista. Os vencedores serão revelados no dia 2 de março.

Nomes como o de Nicole Kidman (”Babygirl”), Angelina Jolie (”Maria”) e Pamela Anderson (”The last showgirl”) já nem apareciam tanto entre as principais apostas para a lista de finalistas, embora tenham concorrido ao Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em filme de drama — ao lado da brasileira Fernanda Torres, que levou a estatueta por “Ainda estou aqui”.

Elas até venceram alguns outros prêmios importantes, como Kidman no Festival de Veneza.

Já Daniel Craig, outro nome estrelado de Hollywood, também teve seu nome esquecido na lista de indicados. Em “Queer”, ele interpretou um expatriado americano que se apaixona por um garoto bem mais novo nos anos 1940, no México.

Entre os nomes já muito conhecidos — e esnobados —, Selena Gomez (”Emília Perez”) também ficou de fora da disputa de melhor atriz coadjuvante, mesmo depois de ter conquistado uma vaga entre os indicados ao Globo de Ouro e ao BAFTA.

A lista dos esnobados do Oscar inclui ainda nomes como Danielle Deadwyler (”The piano lesson”), Jonathan Bailey (”Wicked”) e o diretor Denis Villeneuve (”Duna 2”), que também ficou de fora disputa pela melhor direção com a primeira parte do filme em 2021.

A Academia deixou também de fora Jamie Lee Curtis (”The last showgirl”), apesar de ter sido indicada ao BAFTA e ao Prêmio do Sindicato dos Atores, e Margaret Qualley (”A substância”), que concorreu ao Globo de Ouro. Uma das fortes candidatas a vaga conquistada por Fernanda Torres, aliás, não apareceu na lista final: Marianne Jean-Baptiste, estrela de “Hard truths”.

Veja também