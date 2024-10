A- A+

BAIRRO DO RECIFE Paço do Frevo celebra Maestro Duda e abre exposição de Moraes Moreira para os pequenos Programação traz a "Hora do Frevo"com Quinteto de Metais Nordeste em festejo ao Maestro Duda e abre passeio inclusivo para crianças surdas, em vida e obra de Moraes

O "doutor honoris causa" e Patrimônio Vivo de Pernambuco, Maestro Duda, será celebrado nesta sexta-feira (18) no Paço do Frevo, na programação do projeto "Hora do Frevo".



Com acesso gratuito, o evento, marcado para o meio-dia, será comandado pelo Quinteto de Metais Nordeste, formado por Enok Chagas (1º trompete), Marcos Ursicino (2º trompete), Nilson Amarantes (trombone), Adriano Lima (trompa), Tácito Fernando (tuba) e Giovani Matos (bateria).





O grupo, fundado por Marcos Ursicino, filho do Maestro Duda - cujo nome de batismo é José Ursicino da Silva - vai apresentar o concerto "Duda, Frevo e Família".

Moraes Moreira

para os pequenos

Já no domingo, também no Paço, a exposição "Mancha de Dendê Não Sai", em cartaz no espaço até março de 2025, em celebração à vida e obra Moraes Moreira, vai ser aberta para o público infantil.



Com visita mediada em Libras, os pequenos, inclusive crianças surdas, serão apresentadas à exposição de forma lúdica e acessível.



Sem necessidade de inscrição, o acesso será gratuito.

Serviço

"Hora do Frevo", celebrando Maestro Duda

Com Quinteto de Metais Nordeste

Quando: Sexta-feira (18), 12h

Onde: Paço do Frevo (térreo) - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visita mediada em Libras pela exposição "Mancha de Dendê Não Sai - Moraes Moreira"

Quando: Domingo (20), às 15h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação ao museu:



De terça a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 - com acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo







