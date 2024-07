Parte do telhado de casa onde Carmen Miranda morou desaba no Rio

A- A+

Uma parte do telhado do casarão histórico onde viveu a cantora Carmen Miranda, no Arco do Teles, no Centro do Rio, desabou na madrugada desta segunda-feira (15). O imóvel fica no número 13 da Travessa do Comércio, e compõe o conjunto tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico (Iphan). Não houve feridos.



Alvo de projetos de revitalização pelo poder público municipal, já é a segunda vez que ocorre um desabamento do telhado do imóvel este ano.

A casa pertencia à Santa Casa de Misericórdia e foi comprada, em 2011, por uma empresa do setor imobiliário, a Arilucas, do advogado Alexandre Barreira.

A companhia comprou o prédio por cerca de R$ 1,1 milhão. O advogado é o mesmo que cobrava na Justiça R$ 211 milhões de honorários advocatícios da Santa Casa, por seis meses de trabalho, como divulgou a coluna do Ancelmo.

Em junho, a Defesa Civil do Rio isolou a casa após cerca de um terço do telhado cair. Segundo o Iphan, o proprietário foi notificado a tomar as medidas de correção para sanar os riscos estruturais, e o incidente foi comunicado ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), à Defesa Civil e à Subprefeitura do Centro.



Nenhum relatório referente à situação interna do local foi enviada ao Iphan desde o incidente. No caso do desabamento desta segunda-feira, o órgão não informou se irá notificar o proprietário novamente.

— É uma região em plena revitalização. Esse descuido com o patrimônio é um revés para as pessoas que estão abrindo novos empreendimentos ali, e para o poder público, que acaba perdendo dinheiro investido. Providências precisam ser tomadas. Essa casa tem uma importância histórica incrível, se restaurada, poderia ser um belíssimo museu sobre a Carmen Miranda, por exemplo — disse Claudio Castro, sócio da Sérgio Castro Imóveis.

A moradia da pequena notável

Carmen Miranda morou com a família no sobrado em 1925. Nessa época, sua mãe tinha uma pensão, com a qual ajudava a sustentar a família. O imóvel chegou a abrigar um restaurante com karaokê cheio de fotos que levava o nome de Carmen Miranda House in Club.

A cantora, ícone de brasilidade, fez das proximidades da Praça Quinze seu reduto. Em entrevista ao GLOBO em 2015, Ruy Castro recordou que ela frequentou a igrejinha de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, trabalhou em lojas de chapéus femininos e de artigos masculinos A Principal, quase em frente à Confeitaria Colombo.

