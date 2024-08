A- A+

AGRADECIMENTO Patrícia Abravel agradece homenagens a Silvio Santos: "Que a essência dele permaneça no SBT" Empresária quebra o silêncio após morte do pai, aos 93 anos, no último sábado (17)

Filha do apresentador de TV Silvio Santos, Patrícia Abravanel publicou no início da noite deste domingo um agradecimento ao público pelo carinho e homenagens feitas ao pai, que morreu no sábado (17), aos 83 anos, e foi sepultado na manhã de domingo (18) em uma cerimônia para amigos e familiares.

A postagem foi feita no Instagram da também apresentadora do SBT. Em nome da família, ela faz uma menção a autoridades e colegas de mídia. Foi a sua primeira manifestação pública desde a morte do pai.

Leia o texto na íntegra:

"Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de mídia, entidades e Querido Público Brasileiro,

Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai.

Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia do quanto.

Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou.

Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros.

Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificamos nossos laços de gratidão a cada um de vocês.

Muito, muito obrigada,

Família Abravanel ‍"

Confira:

Veja também

PERDA Tiago Abravanel relata último momento da família com avô: 'Simples, como ele queria'