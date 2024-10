Paul McCartney revela segredo de alimentação e rotina de treinos para manter energia aos 82 anos

A- A+

Aos 82 anos, Sir James Paul McCartney, que ganhou fama mundial como integrante da banda Beatles, surpreendeu seus milhares de fãs com o show no Estádio Monumental do River Plate, na Argentina, na última semana. Durante quase três horas de apresentação, McCartney tocou baixo, violão, piano, cavaquinho, bandolim, subindo e descendo escadas. Por fim, ele revelou o segredo para manter a vitalidade mesmo com sua idade.

Neste show, mesmo com tamanho esforço durante duas horas e quarenta minutos, o músico bebeu apenas um gole de água.

Pela vitalidade que demonstrou no palco, o Beatle garantiu que leva uma vida regrada, tanto nos exercícios quanto na alimentação. O músico inglês, considerado um dos maiores de todos os tempos, já afirmou diversas vezes que não come carne e nem laticínios.

Veganismo

Como vegano, seus pratos preferidos são macarrão Pad Thai, hambúrgueres de jaca, salada, panazella e biscoitos crocantes de nozes.

“Se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos se tornariam vegetarianos”, disse o músico, em campanha do grupo PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais).

McCartney disse que se tornou vegano durante um dia de pesca, quando viu um peixe morrendo em sua vara porque não conseguia respirar. Desde então, passados mais de 30 anos, ele se envolveu cada vez mais com o veganismo.

Durante as suas viagens, o músico sempre está acompanhado do seu chef pessoal, e é exigente nos pedidos: bifes de 'frango falso', salsichas vegetarianas, hambúrgueres vegan, tofu, arroz integral e uma variedade de frutas e vegetais.

Quanto aos petiscos, a lista de alimentos é composta, principalmente, por barras de chocolate, alimentos orgânicos e uma seleção de bebidas, como água mineral, água italiana, chá japonês, cervejas de diversas marcas, licores, vinhos e tequilas.

Atividades físicas

Além da alimentação, o músico é amante dos esportes, levanta pesos na academia e gosta de corrida e ioga.

"Não sou o tipo de pessoa que precisa de um treinador para ficar em forma. Vou observar o que eles fazem e depois copio. Faço um pouco de corrida, um pouco de cardio, alguns pesos, algumas flexões de bola, e sempre faço aquecimento e alongamento antes e depois de cada treino", concluiu McCartney, em entrevista.

