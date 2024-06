A- A+

SHOW Pré-venda para shows de Paul McCartney no Brasil começa hoje; veja como comprar ingressos Ex-Beatles retorna ao país com um show em São Paulo e um em Florianópolis, em outubro

O ex-Beatles Paul McCartney anunciou que irá voltar ao Brasil, com shows no Allianz Parque, em São Paulo (15 de outubro), e no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (19 de outubro).



A pré-venda de ingressos para fãs cadastrados previamente cadastrados no site oficial do artista começa nesta terça-feira (25), às 10h. Já a venda geral, será na quarta-feira, as 12h.







A compra será pelo site Eventim, e os valores variam de R$ 450 (inteira) a pacotes de R$ 7.290.

Para o show em São Paulo, os ingressos (inteira) custam R$ 450 (cadeira superior), R$ 890 (cadeira inferior), R$ 650 (pista) e R$ 990 (pista premium). Na apresentação em Florianópolis, as entradas (inteira) custam R$ 450 (cadeira descoberta B), R$ 890 (cadeira coberta A e cadeira coberta C/D), R$ 650 (pista) e R$ 990 (pista premium). Além disso, a produtora também oferece um pacote exclusivo Hot Sound, com ingresso de R$ 7.290.

Saiba o que está incluso no pacote Hot Sound:

Um ingresso para a pista premium;

Acesso para assistir à passagem de som do ex-Beatle;

Pré-show com serviço de hospitalidade e recepção;

Merchandising oficial da turnê;

Credencial laminada colecionável;

Equipe de check-in no local.

A Eventim ainda destacou que o estacionamento não está incluso no pacote. Além disso, o merchandising será distribuído apenas no dia do show e não poderá ser retirado ou enviado após a data do show. Os itens colecionáveis do pacote não são válidos para acesso ao show ou qualquer outra área de backstage.

“O comprador será contatado via e-mail aproximadamente 1 semana antes do show com todos os detalhes sobre a retirada do seu ingresso e kit. Os elementos do seu pacote não são reembolsáveis e não podem ser transferidos. Não serão aceitos reembolsos em nenhuma circunstância. Todos os compradores do Hot Sound Package deverão estar atentos aos horários de check-in, pois todos entrarão juntos no local do show. Não será permitida saída e retorno ao local do show. A passagem de som é feita antes da abertura dos portões para o público geral, então se programe para chegar ao local do show com antecedência", informaram no site.

Veja setlist do show de Paul McCartney da turnê 'Got back', no Rio de Janeiro, no ano passado:

"Can’t Buy Me Love"

Juniors Farm"

"Letting Go"

"She’s A Woman"

"Got To Get You Into My Life"

"Come On To Me"

"Let Me Roll It"

"Getting Better"

"Let Em In"

"1985"

"Maybe I’m Amazed"

"My Valentine"

"I´ve just seen a face"

"In spite of all the danger"

"Love Me Do"

"Dance Tonight"

"Blackbird"

"Here Today"

"New"

"Lady Madonna"

"Jet"

"Being for the Benefit of Mr. Kite!"

"Something"

"Ob-La-Di, Ob-La-Da"

"Band on the Run"

"Get Back"

"Let It Be"

"Live and Let Die"

"Hey Jude"

"I've Got a Feeling"

"Birthday"

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"

"Helter Skelter"

"Golden Slumbers"

"Carry That Weight"

"The End"

