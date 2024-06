A- A+

ARTISTAS Show de Taylor Swift tem Paul McCartney, Jon Bon Jovi, Cate Blanchett e outros artistas em Londres Cantora americana apresenta mais um show do "The Eras Tour" neste domingo (23)

Em meio aos público que lota o estádio de Wembley neste domingo (23), em Londres, para ver Taylor Swift em mais um show da "The Eras Tour", tem rostos muito conhecidos. A lista de celebridades só está aumentando. Os fãs têm acompanhados animados, inclusive nas redes sociais, com quem é flagrado na plateia. Entre os nomes do peso estão Paul McCartney e Jon Bon Jovi, ícones musicais de gerações.

A lista de artistas só aumenta. Também foram flagrados Ellie Goulding e Jade Thirlwall, ambas cantoras e compositoras britânicas. E os fãs não se restringem ao mundo da música. Foram vistos, ainda, a atriz e roteirista Cate Blanchett; o ator Andrew Scott; o roteirista, diretor e produtor americano Christopher McQuarrie; e a atriz e escritora Phoebe Waller Bridge.



Segundo os fãs, Princesa Beatrice, da família real britânica, também foi vista no estádio. Na última sexta-feira, o príncipe William foi flagrado em um momento de descontração durante a apresentação de Taylor, dia em que comemorou o aniversário de 42 anos. No fim do show, William e os filhos George e Charlotte tiraram uma selfie com a cantora.

