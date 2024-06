A- A+

AV. RIO BRANCO São João do Recife 2024: público lota show inclusivo no polo Rio Branco Muniz do Arrasta Pé, que é cego, tocou ao lado de um balé de dançarinas cadeirantes

A inclusão e acessibilidade tomaram conta do Polo Rio Branco do São João do Recife na noite desta sexta-feira (21). Quem passou pela Avenida no centro do Recife conseguiu curtir o som animado de Muniz do Arrasta Pé, que é cego e toca sanfona há mais de 40 anos.



O artista fez o show ao lado das dançarinas cadeirantes Nininha de Souza e Soninha Maria. As duas fazem parte da Companhia Katia Campos de Dança, que busca promover a inclusão de pessoas com deficiência no meio artístico.

Com uma hora de show ao lado das dançarinas, o público lotou a Sala de Reboco para dançar grandes sucessos do tradicional forró pé de serra.

Além da parceria com o grupo de dança, feita especialmente para as apresentações deste São João, Muniz tem mais de 15 pessoas na banda, incluindo uma intérprete de libras.

“Na minha banda tem homem casado com homem, mulher casada com mulher, gordo, magro, alto baixo, tem todo tipo de inclusão”, comentou enquanto estava no palco.

O grupo volta a se apresentar, dessa vez no Sítio Trindade, no dia 28 de junho. Neste final de semana, a programação musical continua na Rio Branco, que também conta com cidade cenográfica e atividades diversas para que todos possam curtir a festa tirando fotos ao lado da decoração e aproveitando as comidas típicas vendidas no local.

Confira, abaixo, a programação da Avenida Rio Branco deste sábado (22) à segunda (24).



Sábado (22)

12h - Trio 90 Graus

16h - Quadrilha Junina Tradição

17h - Trio Mexe Mexe

18h - Banda de Pífano Funiô

19h - Zelyto Madeira

20h20 - Forró do Matulão

21h40 - Carlos Filho

23h - Savinho do Acordeon

0h20 - Climério de Oliveira

Domingo (23)

12h - Trio Pisa no Pilão

14h - Quadrilha Mirim Fusão

14h30 - Quadrilha Junina Traque

15h - Mari Bigio

16h30 - Mestres do Coco Pernambuco

19h30 - Terezinha de Acordeon

21h - Pecinho Amorim

22h30 - Banda Rastafogo

0h - Kelly Rosa

Segunda-feira (24)

12h - Trio Fuxico

14h - Quadrilha Junina Arrocha o Nó

15h - Quadrilha Junina Lumiar

16h - Trio Forró da Parceria

17h40 - Bellas Marias

19h - Isadora Melo - Festança

20h30 - Grupo Regente Joaquim

