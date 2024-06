A- A+

O São João do Recife segue nesta sexta-feira (21) com uma programação mais que recheada de atrações para a população.



Após uma pausa de alguns dias, o Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da cidade, volta a receber shows, assim como o polo da Avenida Rio Branco, Bairro do Recife, Centro.

Avenida Rio Branco

O “balancê” no polo da Avenida Rio Branco, conhecido por trazer uma ligação mais próxima com o forró tradicional, continua a animar a população nesta sexta.

Um dos destaques do polo da Rio Branco deste ano é, sem dúvidas, a decoração. Além da cidade cenográfica, que remete às tradições do ciclo junino, foi levantada ainda uma grande fogueira, com vista para o Marco Zero.

A programação começa já às 12h, com o Trio Forró das Cumade, que vai circular pela avenida. O palco da Sala de Reboco recebe atrações a partir das 17h, com o Trio Lapada. O grupo vai ser seguido por Muniz do Arrasta Pé, às 18h, e Márcia Pequeno, a partir das 19h20.

A festa continua com Baila, que sobe ao palco às 20h40. Para encerrar a sexta-feira, Martina Jota, às 22h, e Casoando, a partir das 23h40, vão comandar o arraial.

Confira, abaixo, a programação da Avenida Rio Branco nesta sexta-feira (21).

Sexta-feira (21)

12h - Trio Forró das Cumade

17h - Trio Lapada

18h - Muniz do Arrasta Pé

19h20- Márcia Pequeno

20h40 - Baila

22h - Martina Jota

23h40 - Casoando

Shows e mais shows no Sítio Trindade

O principal polo do Recife não poderia ficar de fora da festa no fim de semana que antecede o feriado de São João - 24 de junho. Para isso, nesta sexta-feira, a população vai poder voltar ao centro histórico de festas da capital para conferir atrações variadas, tanto no Palco Principal, quanto na Sala de Reboco.

Dentre as principais atrações, estão nomes como Rodrigo Raposo e Beto Hortis, que se apresentam no Palco Principal, às 21h30 e 22h50, respectivamente. A programação do ponto começa já às 19h.

Já na Sala de Reboco, o grande nome da noite vai ser Iran Carlos, que subirá ao palco a partir das 20h20. No ponto, a programação começa um pouco mais cedo, já às 18h.

São João do Recife no Sítio Trindade, Zona Norte da cidade. - Foto: Edson Holanda/PCR

Confira, abaixo, a programação da semana no Sítio Trindade.

Sexta-feira (21)

Palco Principal

19h - Ciranda do Egídio

20h10 - As Severinas

21h30 - Rodrigo Raposo

22h50 - Beto Hortis

0h10 - Novinho da Paraíba

Sala de Reboco

18h - Aécio dos 8 baixos

19h - Reinivaldo Pinheiro

20h20 - Iran Carlos

22h - Fredy e Mary

23h30 - Vinil Gonzaga



