Ciclo Junino São João do Recife 2024: Centro da Cidade tem shows e decoração como destaque no ciclo junino Cila do Coco e outras atrações agitaram a avenida Rio Branco nesta quinta-feira (20)

O São João do Recife 2024 segue com programação no Centro da Cidade. A avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, foi agitada por muito forró e pelo ritmo do coco de roda para o público nesta quinta-feira (20), na Sala de Reboco.

No palco da principal rua do Bairro do Recife, o “balancê” começou a partir das 18h com o grupo Pernambucaneando.

Na sequência foi a vez de Cila do Coco, principal atração da noite, agitar o São João no Centro do Recife. Aos 85 anos, Cila carrega mais de 50 anos de carreira. Ela teve momentos da carreira com viagens nacionais e internacionais com o grupo Nação Zumbi.

De Olinda, a artista comentou sobre a oportunidade de marcar presença no São João do Recife 2024 e destacou que o ritmo do coco também combina com o período junino. "É uma glória essa minha participação. Estou muito satisfeita em estar no São João do Recife. O coco combina com esse período", disse.

O forró retornou no palco com os músicos André Lins e Luciano Magno, que fecharam a programação da noite, na avenida Rio Branco.

Durante a apresentação de André Lins, o prefeito João Campos passou pelo polo central.

A programação do ciclo junino no Centro do Recife segue nesta sexta-feira (21). A avenida Rio Branco terá como atrações a partir das 12h: Trio Forró das Cumade, Trio Lapada, Muniz do Arrasta Pé, Marcia Pequeno, Baila, Martina Jota, Casoando.

Decoração junina

Não é apenas a música que está fazendo sucesso no São João do Centro do Recife. Um dos pontos que mais chamaram atenção do público é a decoração com o tema Recife Junino Nossa Raiz.

Zauby Ferreira veio de Tacaratu, município do Sertão pernambucano com mais de 400km de distância para o Recife. Ele foi para a avenida Rio Branco com a esposa e outros dois familiares.

Zauby já conhece a Capital pernambucana, mas foi pela primeira vez no Centro do Recife durante o período junino. Ele reforçou que deve voltar para o encerramento do ciclo, no dia 30 de junho.

"Está muito bonito, realmente acertaram na decoração. É bom porque convida a pessoa para contemplar a festa de São João, que é muito bonita em Pernambuco. Eu sou um apaixonado por tudo da nossa cultura. Sou meio bairrista e esse período para mim é a melhor festa.

Retomada no Sítio Trindade

Principal polo junino do São João do Recife, o Sítio Trindade, localizado no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, volta a receber atrações nesta sexta-feira (21).

Os shows no palco principal começam a partir das 19h. As atrações serão Ciranda do Egído, As Severinas, Rodrigo Raposo, Beto Hortis e Novinho da Paraíba.

Na Sala de Reboco, as apresentações começam no mesmo horário com Aécio dos 8 Baixos, Reinivaldo Pinheiro, Iran Carlos, Fredy e Mary e Vinil Gonzagueira.

Durante a semana, o Sítio Trindade recebeu as finais do Concurso das Quadrilhas Juninas Adultas do Recife, que terminou com o título da Raio de Sol. Além da Procissão das Bandeiras dos Santos Juninos.

