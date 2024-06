São João em Pernambuco: da 'capitá' ao interior é rala bucho e forrobodó; confira agenda

A- A+

A agenda do fim de semana está todinha trabalhada no 'alavantú' e no 'anarriê', no tengo lengo tengo da sanfona e no lumiar das fogueiras de São João, com programação tininda de forrobodó e festas na 'capitá' e no interior, até a segunda-feira (24), dia do "dono" das festas.

Vai ficar pelas bandas de Recife? Pode curtir, então, o Sítio Trindade ou se chegar lá pela Rio Branco, no Bairro do Recife, porque o rala bucho com Elba Ramalho, Terezinha do Acordeon e Petrúcio Amorim, entre outras atrações, tá garantido.

Mas se for para pegar a estrada, de Gravatá a Caruaru, tem de Xand Avião a Magníficos, passando ainda por João Gomes e a pegada sertaneja de Zé Neto e Cristiano.



E em Arcoverde, no Sertão, que vai ter Maciel Melo, Eliane, a Rainha do Forró?



Tem ainda forrobodó em Itapissuma, Litoral Norte pernambucano e também muito colorido junino nos shoppings da cidade, além de shows aqui e acolá, na Casa da Rabeca e no Clube das Pás, por exemplo.



Cumpadi e cumadi, apenas bora forrozar por aí afora?



PROGRAMAÇÃO JUNINA

SÃO JOÃO RECIFE (@saojoaodorecife)



SÍTIO TRINDADE

Sábado (22), a partir das 18h



Boi de Mainha

Mestre Gennaro

Quinteto Violado

Maciel Melo

Silvério Pessoa

Trio Culé de Xá

Thiago Kehrle

Joãozinho do Exu

Baixinho dos Oito Baixos

Aluísio do Acordeon



Domingo (23), a partir das 17h



Mestre Galo Preto

Bia Marinho

Em Canto Em Poesia

Maciel Salu, com participação de Juliana Linhares

Petrúcio Amorim

Diego Cabral

Trio Geração Nordestina

Severino dos Oito Baicos

Salatiel D'Camarão

Rabecado

Corujas e seus Tangarás

Charles Theone

Kelly Benevides

Carol Levy



Segunda (24), a partir das 17h



Ciranda Dengosa

Ceiça Moreno

Sarah Leandro

Anatáscia e Daniel Gonzaga - Show "Sanfona Sentida"

Elba Ramalho

Forró Rei do Cangaço

Trio 100% Mulher

Savinho do Acordeon

Manoelzinho do Acordeon

Bárbara Aires

Quadrilha Mirim Evolução

Mini Rock

Tintin por Tintin

POLO RIO BRANCO



Sábado (22), a partir das 12h



Trio 90 Graus

Quadrilha Junina Tradição

Trio Mexe Mexe

Banda de Pífanos Funiô

Zelyto Madeira

Forró do Matulão

Carlos Filho

Savinho do Acordeon

Climério de Oliveira



Domingo (23), a partir das 12h



Trio Pisa no Pilão

Quadrilha Mirim Fusão

Quadrilha Junina Traque

Mari Bigio

Mestres do Coco de Pernambuco

Terezinha do Acordeon

Pecinho Amorim

Banda Rastafogo

Kelly Rosa



Segunda (24), a partir das 12h



Trio Fuxico

Quadrilha Junina Arocja o Nó

Quadrilha Junina Limiar

Trio Forró da Parceria

Bellas Marias

Isadora Melo - Festança

Grupo Regente Joaquim

SÃO JOÃO CARPINA (@saojoaodecarpina2024)

Domingo (23), a partir das



João Bosco e Vinicius

Maria Clara

Forró Retrô



Segunda (24), a partir das



Douglas Pegador

Anjo Azul

Kelvis Duran

SÃO JOÃO GRAVATÁ (@saojoadegravata)

PÁTIO DE EVENTOS CHUCRE MUSSA ZARZAR

Sábado (22), a partir das 19h



Nattan

Nanara Bello

Deb Lima

João Lucas e Pedrinho



Domingo (23), a partir das

Xand Avião

Felipe Amorim

Lipe Lucena

Mylenna Dantas

MERCADO CULTURAL

Sábado (22), a partir das 12h30

Klarice Prado

Bruno Lima



Domingo (23), a partir das



Lucas Pereira

Breno Lima



Segunda (24), a partir das



Denis e Forró Desassossego

Edilson Silva



POLO DA SANFONA



Sábado (22), a partir das 19h



PV Calado

Edu Lira

Marcos de Lima

Jailson Rosset

Domingo (23), a partir das



Irah Caldeira

Vítor Lins

Trio Pé de Serra

SÃO JOÃO SERRA NEGRA, BEZERROS (@saojoaonaserranegra)

Sábado (22), a partir do meio-dia

Damião Mota

Rodrigo Raposo

Cezzinha

Nena Queiroga

Higor Henrique

Domingo (23), a partir do meio-dia

Ciel Santos

Novinho da Paraíba

Lady Falcão

Cristina Amaral

Marcão Noventa

Segunda (24), a partir do meio-dia

Daniel Gouveia

Geraldinho Lins

Almir Rouche

Henrique Barbosa

Azulinho

SÃO JOÃO CARUARU (@saojoacaruaru.oficial)

PÁTIO DE EVENTOS



Sábado (23), a partir das 19h



Balé Cia Marcos Mercury

Benil

Matuê

Matheus e Kauan

Luan Santana



Domingo (24), a partir das 19h



Matheus Fernandes

Magníficos

Zé Neto e Cristiano



Segunda (24), a partir das 19h



Petrúcio Amorim

Alok

João Gomes

ALTO DO MOURA

Sábado (22), a partir do meio-dia



Rennan Cruz

Silvana Salazar

Alex Júnior



Domingo (23), a partir do meio-dia



Sebastian Silva

Forró da Brucelose

Maciel Melo



Segunda (24), a partir do meio-dia



Renilda Cardoso

Alysson

Edu e Maraial

AZULÃO



Sábado (22), a partir das 20h



Isabela Moraes

Sombra dos Anjos

Blitz

Funk y Monks



Domingo (23), a partir das 20h



Balé Cia Marcos Mercury

Cascabulho

André Rio

Banda de Pífanos de Caruaru

100 anos/Os Baianos



Segunda (24), a partir das 20h

Los Cubanos

Mamonas Assassinas - Tour O Legado

Buchecha

SÃO JOÃO ARCOVERDE (@saojoaodearcoverdepe)

POLO MULTICULTURAL



Sábado (22), a partir das 20h

Ciro Santos

Assisão

Eliane, a Rainha do Forró

Domingo (23), a partir das 20h



Coco Raízes de Arcoverde

Maciel Melo

Geraldinho Lins



Segunda (24), a partir das 20h



Forró de Candeeiro

Cristina Amaral

Tributo a Dominguinhos, com Liv Moraes e Nena Queiroga



POLO RAÍZES DO COCO



Sábado (22), a partir das 17h



Samba de Coco Irmãs Lopes

Siba

Isadora Melo



Domingo (23), a partir das 17h



Samba de Coco Fulô do Barro

Ave Sangria

Romero Ferro



Segunda (24), a partir das 17h



Samba de Coco Raízes de Arcoverde

Clayton Barros

Forró na Caixa

SÃO JOÃO EM ITAPISSUMA (@itapissumape)



POLO CENTRO



Sexta-feira (21)



Vanderson Lima

Forrozão Chacal

Lipe Lucena

Sábado (22)



Atalaia Santos

Noara Marques

Forró dos Reis

Mel com Terra

Domingo (23)



Vandinho

Davi Firma

Camila Moura

Forró Balancear



Segunda-feira (24)



Lucian Lemos

Felipe e Gabriel

João Bosco e Vinicius

Berg Rabelo

POLO SOSSEGO

Domingo (23)



Ciranda D'Mangue

Jacy

Vadinho

Mistursa Boa

Rodrigo Barros

Coco do Sussego



Segunda-feira (24)



Piaxaxá

Ítalo Vier

JB, O Boyzinho

Banda Metamorfose

Asas do Vento

Mano Vaqueiro



POLO BOTAFOGO



Sábado (22)



Ítalio Vier

Jefferson Show

Mel com Terra

Roby

Santropê

Domingo (23)



JB, O Boyzinho

Balancear

Los Cubanos

Davi Firma

Segunda-feira (24)



Jai Sanfoneiro

Manu Vaqueiro

Luany Vital

Valquíria Santana

Chicote



SÃO JOÃO DOS SHOPPINGS



SHOPPING GUARARAPES (@sguararapes)

Sábado (22), 18h

Onde: Piso G3 do Edf. Garagem



Fabiana Pimentinha

Acesso gratuito

Segunda (24), 17h

Onde: Piso G3 do Edf. Garagem

Show do Bita - Especial São João,

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital





SHOPPING PATTEO (@shoppingpatteoolinda)



Sexta-feira (21), 19h30



Simara Pires e Cydia Lima

Acesso gratuito

Sábado (22), a partir das 15h

Onde: Praça de Eventos (Piso Térreo)



Arraiá Infantil

Acesso gratuito

SHOPPING RECIFE (@shoppingrecife)



Domingo (23), a partir das 16h



Onde: Terraço de Eventos



Fim de Feira

Acesso gratuito



Segunda-feira (24), a partir das 16h

Onde: Terraço de Eventos



Irah Caldeira

Acesso gratuito

RIOMAR SHOPPING (@riomar_recife)



Sexta-feira (21), a partir das 13h



Onde: Pisos L1, L2 e L3 (cenário junino do mall)



Trio de Sanfoneiros

SHOPPING BOA VISTA

Sexta-feira (21), a partir das 16h

Onde: Praça de Eventos



Sandro Lima

CLUBE DAS PÁS



Arraiá das Pás

Com Raminho do Acordeon, Banda Paixão Brasileira do Brega e Orquestra das Pás

Quando: Sexta-feira (21), 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 25 (meia-entrada até 0h)

Informações: (81) 3223-2390

CASA DA RABECA

19º Forró de Salú - São João da Casa da Rabeca do Brasil

Quando: Sábado (22) e Domingo (23), a partir das 19h

Onde: Casa da Rabeca - Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara, Olinda

Acesso com um quilo de alimento não perecível

Informações: www.casadarabeca.com.br

Mas quem quiser "fugir" dos festejos juninos, tem opções no cinema, espetáculos teatrais e exposições, além de baladas. Confere aí:

CINEMA

"Divertida Mente 2"

SINOPSE: Com dublagem de Tatá Werneck e Dani Calabresa. Sequência de ‘’Divertida Mente’’ em que o tempo passou e Riley cresceu, agora já tem corpo e mente de adolescente. Alegria, Raiva, Medo, Nojo e Tristeza são mais uma vez os protagonistas da história e lidam com as novas emoções da personagem.

"Bandida - A Número Um"

SINOPSE: Com a ex-BBB Maria Bomani interpretando Rebeca, aos nove anos ela é vendida por sua avó para o bicheiro que comandava a Rocinha. Disputada por bicheiros e traficantes, a comunidade passa por mudanças de poder. Rebeca vira mulher do traficante chefe e, com a morte do parceiro, sua sucessora. A eletrizante trajetória de crime, violência, drogas e amor de uma mulher chefe do tráfico na Rocinha, no Rio de Janeiro dos anos 1980.

"Clube Dos Vândalos"

SINOPSE: Com Austin Butler e Jodie Comer, a trama acompanha Kathy, um membro obstinado dos Vândalos, casado com um motociclista selvagem e imprudente chamado Benny. Ao longo dos anos, Kathy faz o possível para navegar pela natureza indomável de seu marido e sua lealdade a Johnny, líder do grupo com quem ela sente que deve competir pela atenção de Benny. À medida que a vida nos Vândalos fica mais perigosa e o clube ameaça se tornar uma gangue mais sinistra, Kathy, Benny e Johnny são forçados a fazer escolhas sobre sua lealdade ao clube e entre si.



SHOWS E EVENTOS

Marcos Almeida Tour

Quando: Sexta-feira (21) e Sábado (22), às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: (81) 3355-9821

Freaks Junina

Com Eliza Mell

Quando: Sexta-feira (21), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @clubmetropole

Trap All Black

Com Spark, TZ da Coronel, Jovem Dex e Ítalo Melo

Quando: Sexta-feira (21), 21h

Onde: Lounge Music - Av. Bernardo Vieira de Melo, 1300, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8597-1267 // (81) 9 9997-7650 // @loungemusicpe

Sad Girls - Especial Lana del Rey, Billie Eilish e Taylor Swift

Quando: Sexta-feira (21), a partir de 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: @estelita.recife

Festival da Música RNC 2024

Quando: Sexta-feira (21), a partir das 15h

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso com 1 Kg de alimento não perecível, com retirada do ingresso no Sympla

Informações: @rocknacalcada

São João dos Tralhas

Com Nando Ramos, Cego Abusado e Metal, entre outras atrações

Quando: Sábado (22), 22h

Onde: Lounge Music - Av. Bernardo Vieira de Melo, 1300, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 50

Informações: (81) 9 8597-1267 // @loungemusicpe

São João dos Pagodeiros

Com Aborto do Cavaco, Diego Dias e Samba pra Geral, entre outras atrações

Quando: Sábado (22), 18h

Onde: NB Society - Rua das Crianças, 116, Bomba do Hemetério

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @nbsociety

Show de Neto Barros, no projeto "Som na Praça"

Quando: Sábado (22), 17h

Onde: Shopping Costa Dourada

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

TEATRO

Wêlson Nunes - Stand Up Comedy

Quando: Sexta-feira (21)

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 3184-3057

"Noite de Mistério"

Quando: Sexta-feira (21), às 19h e 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

Espetáculo Infantil "Fica Comigo"

Quando: Sexta-feira (21) às 15h, Sábado (22) às 17h e Domingo (23) às 11h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla e na bilheteria da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915



"Um Mar de Aventuras - In Concert"

Quando: Sábado (22), 17h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 22,50 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914

Espetáculo de Comédias - "Quadros"

Quando: Sábado (22), 19h

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: (81) 3216-1728

EXPOSIÇÕES

Mostra "J. Borges - O Mestre da Xilogravura"

Quando: até 30 de junho

Onde: Plaza Shopping (Piso l4) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

"Da Rua, Correntezas", de Guto Oca

Quando: até 13 de julho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h | Sábado das 14h às 18h

Exposição "João Câmara - 80 Anos"

Quando: até 14 de julho

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Ingressos a partir de R$ 5 / Às quartas, acesso gratuito

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h às 17h | sábados e domingos, das 14h às 17h



"Favela em Fluxo"

Quando: até 14 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

A partir de R$ 5, na bilheteria do museu ou no Sympla (às terças o acesso é gratuito)

Informações: @pacodofrevo



Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h | sábados e domingos, das 11h às 18h

"Fran Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês"

Quando: até 28 de julho

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Brennand, s/n, Várzea

Ingressos a partir de R4 25 no site do Instituto (www.institutoricardobrennand.org.br) e na bilheteria do espaço

Informações: (81) 2121-0365/0334 e no Instagram @institutoirb

Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz



Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos de 10h às 14h

"Entre o Aiyê e o Orun"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Visitação terça a domingo (e feriados), das 13h às 17h

