SÃO JOÃO São João: cuidados com os olhos com fumaças e brasas de fogueiras No São João as lesões oculares são responsáveis por um aumento significativo de 10% nos atendimentos hospitalares de urgência nessa época

O São João é uma das festas mais esperadas aqui no Nordeste. Mas, é preciso uma atenção especial à saúde dos olhos. Além das possíveis fagulhas, cinzas e brasas, o calor e a fumaça podem causar ardor, queimação, lacrimejamento, prurido (coceira) e hiperemia (vermelhidão) nos olhos, e os sintomas podem evoluir de pequenas irritações para casos de conjuntivite, por exemplo.

Também deve-se ter cuidado ao limpar os olhos. Muitas pessoas costumam passar os dedos, coçar ou assoprar para retirar a poeira. Esses atos podem ser perigosos para a saúde dos olhos, podendo provocar, até mesmo, o descolamento da retina. Uma sugestão importante é higienizar sempre as mãos.

Um grande problema, neste período, também são as queimaduras oculares. Pesquisas apontam que esse tipo de lesão pode aumentar em até 10%, durante a época junina. As consequências mais comuns são traumatismos e danos permanentes à visão.

E para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a oftalmologista da Fundação Altino Ventura, Bruna Ventura que alertou para os cuidados neste momento do ano.





“Quando a gente pensa em fogos e pensamos em acidentes desta época de São João, devemos saber que eles podem ser desde algo muito leve, como só uma irritação no olho por causa da fumaça, até realmente traumas bem graves com prejuízos e sequelas visuais, então a gente nunca pode menosprezar esses riscos, principalmente nesses momentos do ano.”





A especialista falou sobre os famosos e conhecidos traque de massas





“O traque de massa ele pode causar de diversas maneiras um trauma ocular, então tanto pode ser pelo efeito dele bater diretamente no olho, exemplo de uma criança joga em outra criança e com o fato dele estourar na superfície ocular ou na pálpebra pode ocasionar uma queimadura, queimaduras sempre são portas de entrada para infecções além de gerar toda inflamação naquele tecido, então o traque de massa não é inofensivo. Vamos dizer que caiu sim alguma coisa no seu olho, por exemplo um pedaço de pólvora ou alguma coisa que saiu da fogueira, o que se deve fazer é lavar abundantemente esse olho principalmente porque dessa forma você facilita a saída desse corpo estranho do seu olho e você também equilibra a temperatura no sentido de se foi uma brasa ou alguma coisa quente que caiu no seu olho você equilibra essa temperatura mais rapidamente diminuindo os efeitos daquele trauma.”







