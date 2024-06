Lombadas eletrônicas estarão ligadas neste São João, informa DER, que monta ação para o feriado

A- A+

Todas as 134 lombadas de Pernambuco estarão funcionando normalmente durante as festividades de São João, segundo informou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).



O órgão estadual, que espera aumento de 20 a 30% de fluxo de veículos nas rodovias durante o feriado, atuará nas principais vias.



O objetivo da ação é proporcionar mais segurança a todos que transitarem nos sentidos interior e capital pernambucana.

Na PE-095, em Caruaru, no Agreste, agentes e educadores, além do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), atuarão na Operação Lei Seca.



"Nossos conveniados de trânsito estarão a postos para que tenhamos uma festa junina ainda mais segura para toda população", disse o DER.



Para reforçar a segurança dos motoristas e pedestres, todas as lombadas permanecerão ligadas durante as festividades.

