A- A+

MÚSICA Paulo Netto leva seu "Coração Selvagem" para o Terra Café Com participação de Almério e de Nega do Babado, cantor pernambucano faz show nesta quinta-feira (28)

"É um show de transição, que aponta o meu disco novo - que vai ser completamente romântico".

Para além do anúncio do show "Coração Selvagem", nesta quinta-feira (28), no Terra Café, o cantor pernambucano Paulo Netto também deu spoiler de um futuro (próximo) em carreira que segue em movimento.



Com participações de Almério e da Nega do Babado, Paulo Netto discorre no palco, amanhã, a'as 20h, por referências que passam desde o que ele ouvia na radiola da vizinha até canções que resgatam memórias afetivas e reforçam o projeto que há pelo menos dez anos saúda Belchior.









"Como fiquei dez anos na estrada cantando no repertório dele, fui criando uma intimidade com um tipo de profundidade de composição no jeito dele ver a vida, que é muito selvagem (...) esse show é um convite pra gente não ter medo, pra abrir o nosso coração de alguma maneira", reflete o artista, natural de Condado, Mata Norte do Estado, mas de há muito, com residência em São Paulo.

Crédito: Carmen Campos

Almério e

a Nega do Babado

"Coração Selvagem" terá participações de dois nomes de peso da música pernambucana, Almério e Nega do Babdo - ambos, "viscerais e referências", como atestou o próprio Paulo Netto.



"Almério é esse cantor visceral e a gente tem trocado bastante, ele tem também participação no meu disco, então a gente também está celebrando esse nosso reencontro. E Nega do Babado porque é referência máxima desse lugar, com canções que vêm do âmago. Ela tem essa força popular".



Sobre Paulo Netto,

sobre Belchior

Entre os tantos artistas que deram voz ao cantor e compositor cearense Belchior (1946-2017), nome incontestável da Música Popular Brasileira, é do pernambucano uma das maiores imersões no universo 'belchiano'.



E foi com álbum audiovisual de 2022, "Paulo Netto Canta Belchior - Ao Vivo", lançado pelo Selo Analaga e com produção musical de Dudu Borges - após encantamento ao ouvir e ver sua interpretação para "Paralelas" no projeto Live Vip - que Paulo celebrou a trajetória dedicada ao poeta e compositor de Sobral.





"Depois de uma década cantando a obra dele, sabendo da importância e da temporalidade da obra, é importante dar continuidade ao legado e a poesia dele, completamente atual", ressaltou o pernambucano 'a época, em conversa com a Folha de Pernambuco.

No Terra,

para uma prosa

Não se trata "apenas" de um show, mas também de uma contação de histórias que cabe ao público do Terra Café e a artistas como Paulo Netto, que não à toa escolheu o espaço na Boa Vista para celebrar suas musicalidades.

"Tem a ver com esse espaço da gente poder estar mais próximo do público, porque eu vou contar histórias. É um lugar mais informal, um show de diálogo, né?", conclui ele que, de "Paralelas" a "Como Nossos Pais" deve ressoar em repertório cancioneiro que se alinha com sua forma de expressão na vida: música (das boas!).



Serviço

Show "Coração Selvagem", de Paulo Netto

Com participações de Almério e Nega do Babado

Quando: Quinta-feira (28), 'as 20h

Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @terra_cafebar

Veja também

hollywood Alec Baldwin critica falta de consciência dos americanos sobre temas globais