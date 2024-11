Peça a Peça: IRB debate culturas mundiais através do seu acervo, nesta sexta (29)  

A- A+

O Instituto Ricardo Brennand promove mais uma edição do seu tradicional programa Peça a Peça, nessa sexta-feira (29), às 15h. Por meio de obras de arte que compõem o seu amplo acervo, o encontro envolve participantes e palestrantes convidados para discutir as relações diplomáticas entre Portugal e os grandes impérios indianos, nos séculos XVI e XVIII.



Duas obras de arte foram escolhida como ponto base para desencadear esse debate: Um Escudo Dhal e um Capacete Mughal (Kulah Khud) da coleção de armas brancas expostas permanentemente no Castelo São João e datadas de 1680. As vagas para essa atividade são limitadas, através deste link.



O Instituto Ricardo Brennand funciona de terças-feiras aos domingos, das 13h às17h.

Fabricados em aço, as peças são modelos de instrumentos de defesa pessoal e exibem inscrições douradas de significativas passagens do Alcorão, livro sagrado do Islamismo.



A edição promoverá, ainda, a leitura de obra com o educador e Mestre em História, Gustavo Melo e, ainda, a palestra “Entre o Tejo e o Ganges: Trocas materiais e culturais com a Índia durante o período colonial”, com a Doutoranda em História Maria do Carmo Oliveira.

As obras postas para análise fazem parte de coleção especifica , rara, do InstitutoRB, com mais de 3 mil peças, de diversas procedências tida como a mais completa no segmento em todo o mundo, adquirida por um colecionador particular, no caso o saudoso Ricardo Brennand, fundador do Instituto.



Os capacetes Mughal (Kulah-Khud) são instrumentos de defesa pessoal medieval islâmico e possuem as seguintes características: inscrições em relevos, decoração com malhas de proteção para o pescoço, protetores nasal, ponta superior.



Os escudos também são armaduras pessoais. São segurados normalmente na mão - podendo ou não ser presos ao pulso ou antebraço - utilizados para interceptar ataques específicos, sejam de armamento de curto alcance ou projéteis como flechas, bem como para fornecer proteção durante combates.



Esses objetos são confeccionado de materiais sintéticos à prova de bala. Atualmente, adaptados, ainda são usados por policiais em conflitos.



SERVIÇO:

"Peça a Peça" no Instituto Ricardo Brennand

Quando: Sexta-feira (29), às 15h.

Informações: 081- 21210365





