PERNAMBUCO DE TODAS AS PAIXÕES Pernambuco de Todas as Paixões: até R$ 380 mil e inscrições abertas até janeiro Concurso que está em sua 16º edição vai selecionar projetos de espetáculos cênicos com foco em histórias e tradições cristãs

O 16° Pernambuco de Todas as Paixões - concurso que seleciona projetos culturais de espetáculos cênicos com foco em histórias e tradições cristãs - está com inscrições abertas a partir desta terça-feira (19) até janeiro de 2025.

Promovido pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), as inscrições devem ser feitas pela plataforma Mapa Cultural de Pernambuco. Os prêmios para a edição chegam a R$ 380 mil em incentivo.

“Pelo segundo ano seguido o edital Pernambuco de Todas as Paixões incentiva a tradição das artes cênicas do Estado (...) além da cultura essa iniciativa fortalece o turismo e a geração de emprego, renda e inclusão social”, comemora secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula.

Democratização

dos espetáculos

Além do intuito de fortalecer as artes cênicas e contribuir com a cadeia produtiva no Estado, o Pernambuco de Todas as Paixões visa também promover o turismo e estimular a economia criativa em cidades diversas.







Tal qual, a ideia é expandir a presença de espetáculos teatrais possibilitando, assim, o acesso à população a apresentações artísticas que valorizem o patrimônio e religiosidade local.

Premiação/Incentivo

Com o valor de R$ 380 mil totalizando os incentivos da edição, pelo menos dez espetáculos teatrais serão contemplados em duas categorias: Categoria A (montagem de espetáculo de grande porte, com três vencedores e R$ 45 mil para cada um deles).



Já a premiação na Categoria B será para montagem de espetáculo de médio porte, com sete venecedores. Cada um será contemplado com o valor de R$ 35mil.



Após o período de inscrições, iniciam-se as etapas de habilitação de documento e análise da proposta artística - que ficará a cargo de uma Comissão de Avaliação com integrantes da Secult-PE e da Fundarpe.



Quem pode participar?

Pessoas jurídicas com atuação cultural e sede em Pernambuco, e pessoas físicas que representem grupos culturais com atuação comprovada no Estado, compatível com as competências do edital, estão aptas a participar do concurso.



Cor, gênero e idade, assim como pessoas com deficiência na equipe, integram a política de inclusão social constante do edital, com acréscimo da nota na fase de Análise Artística.

Também foram destinadas vagas para agentes culturais de cada macrorregião de Pernambuco.

Avaliação e

Premiação

O processo de avaliação e premiação das propostas será realizado em quatro fases:



- Análise Documental;

- Análise Artística; Premiação e

- Realização das montagens dos projetos contemplados.

Serviço

16º Pernambuco de Todas as Paixões

Inscrições abertas até janeiro de 2025 neste link

