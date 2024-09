A- A+

Famosos "Pink money": entenda as acusações contra Jojo Todynho, que se revelou uma "mulher preta de direita" Cantora, que tem hits com referências à comunidade LGBTQIA+, surgiu em foto com Michelle Bolsonaro e diz que pretende se candidatar em 2026

Depois que Jojo Todynho revelou ser, sim, uma “mulher preta de direita”, alguns internautas passaram a questioná-la pelo contraste entre o atual posicionamento e as suas músicas de sucesso que incluíam referências à comunidade LGBTQIA+. O debate instaurado é que a cantora, que diz ter pretensão em se candidatar a algum cargo político no pleito de 2026, teria se beneficiado financeiramente de uma temática geralmente associada à esquerda, no espectro político.

A confusão toda começou quando a funkeira, que tem hits como “Que tiro foi esse” (com versos como “Que tiro foi esse, viado/ Que tiro foi esse que ‘tá um arraso’”) e “Arrasou, viado”, publicou uma foto lado de Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e uma das figuras mais importantes entre conservadores.





Ela também resolveu apagar o videoclipe de uma música em que aparecia com um maiô nas cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+.

A cantora se defendeu dizendo não ter levantado qualquer bandeira. “Qual foi a bandeira que eu levantei? Pedir respeito não é levantar bandeira. Respeito é um dever de todos. Ninguém é obrigado a gostar, mas respeitar todo mundo é obrigado”, afirmou ela. Em outra parte, afirmou também: “Em momento algum quis me aproveitar de comunidade, de bandeira, nunca me aproveitei de ninguém, porque se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que eu estou hoje”.

Internautas apontam que Jojo teria se beneficiado do chamado pink money, um termo que ficou em alta na web em meio a toda situação. Dados do Google Trends mostram que pesquisas com a expressão associada ao nome da funkeira tiveram aumento repentino nos últimos dias.

O pink money se refere principalmente ao potencial de consumo a partir de pessoas gays, lésbicas, transexuais etc. Existem muitas críticas a empresas e outros artistas que realizam campanhas com essa abordagem como uma oportunidade simplesmente financeira.

A partir disso, a cantora tem batido de frente com a deputada Erika Hilton (Psol-SP), uma das ativistas de referência na causa. “Temos visto constantemente a nossa comunidade ser usada de trampolim para a fama de quem não tem compromisso com nossas próprias vidas. E agora, isso chegou na política. Diz que ama as LGBTQIA+, mas se lança na política se aliando com quem quer nos matar”, disse a parlamentar por meio do Instagram.

O ex-marido de Jojo, Lucas Souza, foi outro a se manifestar. Ele afirmou que já havia alertado os seguidores da cantora sobre o seu posicionamento. “Depois que usou e abusou vai cair fora! Eu avisei”, afirmou. Antes, ele já havia afirmado que a funkeira não gostava de gays, aproveitando deste público apenas para ter fama e ganhar engajamento.

