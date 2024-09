A- A+

Famosos Jojo Todynho não comparece à audiência de processo sobre briga com universitária Artista é réu por lesão corporal contra Gabriela dos Santos do Nascimento, que a acusa de ter dado um tapa em seu rosto dentro de universidade

A cantora Jojo Todynho não compareceu à audiência em processo que responde por lesão corporal contra a estudante Gabriela dos Santos do Nascimento.



A audiência, que aconteceria em 19 de agosto, iria decidir se Jojo aceitaria um acordo para não responder criminalmente pelo caso. Devido à ausência, o juiz determinou, no último dia 28, que os endereços de Jojo sejam verificados para se certificar de que ela foi intimada corretamente.

Ao todo, pelo que consta no processo, a artista tem cinco imóveis, todos na Zona Oeste do Rio. Ainda não há nova decisão do juiz sobre os passos seguintes no processo, que estava em fase de transação penal.



Previsto em lei, esse mecanismo estabelece um acordo entre o Ministério Público e o acusado, que deve ser aprovado pelo juiz, para que o processo termine mais rápido e o réu não responda criminalmente. Geralmente, fica decidido pelo pagamento de uma multa ou pelo trabalho comunitário. Esse benefício só pode ser aplicado em infrações de menor gravidade.





Também no dia 28, O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou uma denúncia contra a cantora nesse mesmo caso de agressão. Segundo o advogado Robert Beserra, que representa Gabriela, Jojo ainda não teria sido formalmente intimada porque nunca é encontrada em casa.

Procurada, a defesa da cantora não se pronunciou até a publicação da reportagem.

Relembre o caso

Em abril deste ano, a estudante Gabriela dos Santos decidiu processar a artista por lesão corporal. As duas foram colegas de turma no curso de Direito e tiveram um desentendimento em março, que terminou com uma briga no corredor da universidade. A aluna acusa Jojo de ter lhe dado um tapa no rosto, agressão negada pela cantora.

Segundo publicado pela coluna do Ancelmo Gois, Gabriela pediu R$100 mil de indenização por danos morais à Jojo. A estudante afirma que um colega perguntou se a cantora estava presente na sala de aula, ao que ela respondeu que não. A cantora chegou minutos após a mensagem e, no final da aula, teria insultado Gabriela, a acusando de perseguição e intromissão na vida alheia. A discussão se acirrou nos corredores da faculdade, na frente de outros alunos e funcionários, quando Jojô teria arranhado e agredido a estudante com um tapa no rosto.

Nas redes sociais, a arista negou a agressão e a ameaça: "Não agredi ela de jeito algum. Está lá o pessoal da supervisão da faculdade que estava presente para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque eu não sou mulher de ameaça". A cantora afirmou ainda que a confusão começou após a tal moça debochar dela:

"Essa bonita aí está desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo. E eu arquivando. Mas aí uma outra bonita falou no grupo da faculdade: 'A tal da Todynho foi para a faculdade hoje?'. E essa aí respondeu: 'Não. kkkk. Ih, ela veio, nem vi'. Deboche. Aí eu fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou a outra, porque eu não devo satisfação nem para ela, nem para ninguém. Elas viraram fiscais? Aí ela se armou para mim, e aconteceu o que está aí no vídeo. Mas não agredi ela momento algum. Tem várias pessoas que estavam presentes, de prova na situação. As pessoas têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro".

