famosos Alvo de críticas, Jojo Todynho rebate seguidor após postar foto de biquíni: "Se manca" Cantora divide opinião de internautas depois de anunciar que lançará um curso voltado para pessoas com interesse de perder peso; entenda

Jojo Todynho fez questão de responder um comentário maldoso deixado por um seguidor, nas redes sociais, depois de publicar fotos num passeio de barco, expondo o corpo de biquíni, no último domingo (7)

"Agora aí sim tem todo o meu respeito", escreveu um internauta, sugerindo que a cantora e influenciadora digital só passou a captar a atenção dele e de outras pessoas depois de ter emagrecido por meio de uma cirurgia bariátrica. Ao que ela rebateu: "Se manca".

Desde que realizou o procedimento também chamado de bypass gástrico, que envolve uma redução significativa do estômago, de até 90%, Jojo Todynho emagreceu mais de 50 quilos.

A operação é importante para diversos pacientes diagnosticados com obesidade, levando a uma alta perda de peso e a uma melhora de condições de saúde, mas requer acompanhamento nutricional e psicológico a longo prazo. Seguidores da cantora vêm exaltando as mudanças de hábito e transformações adotadas por ela.

No último fim de semana, porém, Jojo se tornou alvo de críticas devido ao assunto.

É que a funkeira carioca anunciou que, em breve, irá oferecer um curso com práticas de emagrecimento, baseado na experiência pessoal, para auxiliar pessoas que têm o objetivo de perder peso.

"Prepare-se para virar a chave do emagrecimento você também! Ninguém troca de cadeira com ninguém, e ninguém é mais criança. A jornada é sua, a transformação também. Nesse curso, você vai trabalhar a sua mente e alcançar seus objetivos com a minha ajuda e de profissionais incríveis!", ela explicou.

A informação dividiu a opinião de seguidores da cantora, já que o emagrecimento dela foi fruto, significativamente, de uma... cirurgia. "Curso? Fala sério? Com dinheiro pra pagar cirurgia qualquer pessoa faz. Caso vá arcar com a cirurgia de quem precisa ótimo, super incentivo. Mas curso?? Menos!", reclamou um seguidor.

"Vai ser curso de bariátrica que você vai dar?", ironizou outra pessoa. "Me poupe! A pessoa faz bariátrica, lipo e vem com curso", queixou-se mais um internauta.

Após a repercussão das críticas negativas, a cantora não se manifestou. Por outro lado, parte dos seguidores a defende das reclamações, ressaltando que o emagrecimento também é resultado da adoção de uma rotina de exercícios aliada com uma nova dieta.

"Jojo está tentando dizer que apesar da bariátrica, também é necessário reeducação alimentar, exercícios e as outras atividades que ela faz em prol disso", frisou uma seguidora.

"Fiz bariatrica assim como a Jojo, e com certeza a bariátrica sozinha não faz milagre. Quando você passa por uma cirurgia dessa, você vai ser acompanha por uma equipe, você vai reaprender a comer, a pensar de forma diferente", acrescentou outra internauta.

