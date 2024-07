A- A+

televisão Pomo da discórdia: Zélia chega para tumultuar a história de amor de Artur e Quinota Em "No Rancho Fundo", personagem de Letícia Salles chega para atrapalhar romance do casal principal

Paciência é uma virtude que Letícia Salles vem cultivando há algum tempo. Há alguns bons meses, a atriz havia passado por uma seleção para integrar o elenco de “No Rancho Fundo”.

A confirmação de que participaria da produção assinada por Mário Teixeira só chegou recentemente, quando o enredo se aproxima do capítulo 100.

Letícia, que estava de folga dos folhetins desde “Vai na Fé”, entra na trama das seis como a ambiciosa Zélia. “Eu já tinha feito um teste para a novela e quando oficializaram que entraria na trama fiquei muito feliz, justamente por me identificar muito com a história e fazer parte de um grande elenco”, vibra.

Na novela, Letícia desembarca no núcleo principal encabeçado por Artur e Quinota, interpretados por Túlio Starling e Larissa Bocchino. Ex-namorada de Artur, Zélia chega à cidade a pedido de Marcelo Gouveia, papel de José Loreto, e recebe a proposta de ajudar a afastar o casal principal.

“Ela chega para causar um rebuliço na trama. Zélia é um fator surpresa. Ou seja, vai causar muitos impactos em algumas histórias, principalmente no romance do casal principal Quinota e Artur”, explica.

Entrando no enredo com a trama em andamento, Letícia tem conciliado as primeiras gravações e os momentos de pesquisa. Para isso, ela conta com o auxílio dos colegas de elenco, produção e direção da novela das seis.

“A construção da minha personagem está sendo feita com muita troca com todo elenco, Larissa Bocchino, Túlio Starling, José Loreto e os diretores Allan Fiterman, Pedro Brenelli e Carla Bohler. Acredito que essa troca seja fundamental para a construção da Zélia, principalmente por ela chegar com a trama já toda desenvolvida, ou seja, é uma preparação e um laboratório ainda mais intenso”, aponta.



Aos 29 anos, Letícia tem uma recente, mas bem-sucedida trajetória na tevê. A atriz estreou no vídeo na primeira fase de “Pantanal”, em que interpretou a personagem Filó na juventude. Os poucos capítulos foram suficientes para levar a atriz para a trama de “Vai na Fé”, em que viveu a vilã Érika.

“Muito feliz com todos os caminhos que estão se abrindo. Agora tenho a chance de reencontrar parceiros com quem trabalhei em novelas anteriores e tenho um carinho imenso. Essa história que está dando muito o que falar”, valoriza.

“No Rancho Fundo” – de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

